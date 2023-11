Neues Wochenende, neue Veranstaltungstipps: Mit Filmfestspielen, Modelleisenbahnausstellung, verkaufsoffenem Sonntag und Gewerbemesse ist von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. November, für viele Geschmäcker etwas dabei. Die wichtigsten Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen gibt diese Übersicht.

Sonntags durch die Stadt bummeln

In Biberach findet am Sonntag, 5. November, von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt. Wer noch Kleidung für die kalte Jahreszeit oder weihnachtliche Deko sucht, wird ja vielleicht dort fündig. Die Geschäfte versprechen zumindest „Sonntags-Angebote“. Und auch kulinarisch ist vor Ort in Cafés und Kneipen etwas geboten.

Viel los sein wird beim verkaufsoffenen Sonntag in Biberach. (Foto: Gerd Mägerle )

Die Welt im Miniaturformat

In Allmendingen geht am Samstag, 4., und Sonntag, 5. November, die Modelleisenbahnausstellung der Eisenbahnfreunde Schelklingen an den Start.

An manchen Anlagen bauen die Eisenbahnfreunde Schelklingen zehn Jahre lang. 7500 Stunden Arbeit stecken dann in so einer vollständigen Anlage. (Foto: Eisenbahnfreunde Schelklingen )

Die Ausstellung in der Turn- und Festhalle in Allmendingen ist eine der größten Süddeutschlands. Zwischen 10 und 17 Uhr präsentierten 30 Aussteller auf einer Fläche von rund 1100 Quadratmeter das breite Spektrum des Modellbaus.

Es lebe der Film

73 Filme sind bei den diesjährigen Biberacher Filmfestspielen zu sehen. Diese finden noch bis Sonntag, 5. November, statt. Am Samstag, 4. November, werden ab 19 Uhr im Cineplex Biberach der Goldene Biber für den besten Spielfilm sowie der Silberne Biber als Ehrenpreis für Schauspieler Edgar Selge. Die Tickets für die Preisverleihung sind kostenlos.

Der Vorstand und das Team des Vereins Biberacher Filmfestspiele freuen sich auf die 45. Auflage des Festivals bis 5. November. (Foto: Gerd Mägerle )

Ein Highlight im Programm dürfte der Ludwigshafen-Tatort „Avatar“ mit den Ermittlerinnen Lena Odenthal und Johanna Stern am Samstagabend ab 21.15 Uhr sein. Die Schauspielerinnen Ulrike Folkerts und Lisa Bitter sind vor Ort. Filmfest-Tickets kosten zehn Euro (Mit der SZ-Abokarte 9 Euro), für Schüler und Studenten sechs Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen fünf Euro. Das komplette Programm und Online-Tickets gibt es unter biberacherfilmfestspiele.de.

Das Gewerbe präsentiert sich

Mehr als 40 Aussteller zeigen auf der Gewerbemesse Respektra in Laichingen am Samstag, 4., und Sonntag, 5. November, ihr Angebot. Unter dem Motto „Vielfalt erleben“ präsentieren sich am Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10.30 bis 18 Uhr Handwerksbetriebe, Händler, Dienstleister und Industriebetriebe.

Die Lokalmesse Respektra ist stets gut besucht. (Foto: Susanne Kuhn-Urban )

Die Unternehmen sind in der Daniel-Schwenkmezger-Halle, im Cube des Albert-Schweitzer-Gymnasiums sowie auf dem Freigelände des Schulhofes vertreten, zudem stehen acht Vorträge auf dem Programm.

