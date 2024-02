Diese Reiseziele sind bei den Biberachern besonders beliebt

Die Biberacher sind auch in diesem Jahr reiselustig. Bei Sonja Eitel, Inhaberin des Reisebüros Fromm Reisen, und Anton Maichle, Inhaber des Reisebüros Maichle, läuft das Buchungsgeschäft für die Sommer- und Frühjahrssaison. Die Klassiker Griechenland, Spanien, Türkei gehören wieder zu den Rennern. Bei den Fernreisen sind Ziele im Indischen Ozean gefragt. Welches Land dort im Kommen, welche besondere Zimmerform bei Hotels gefragt ist und wie die Preise sich entwickeln, berichten die beiden Reisebüroinhaber.

„Die Reiselust ist ungebrochen. Gefühlt herrscht nach wie vor ein großer Nachholbedarf“, erzählt Sonja Eitel. Dieses Mal hätten die Buchungen sehr früh begonnen. „Im Oktober und November haben bereits unheimlich viele Kunden für 2024 gebucht.“

Die Preise haben insgesamt angezogen. Hotel- und Flugpreise sind höher. Anton Maichle

Einen Ansturm von Kunden, die Frühbucherangebote nutzen wollten, stellte Anton Maichle im Januar fest. Wer sich die Rabatte sichern will, der sollte jetzt nach seinem Urlaub schauen, rät er. Zwar würden die Angebote teilweise bis Ende März verlängert. Doch aktuell habe man in der Regel noch eine Auswahl bei den Flugzeiten, sagt er. Auf Last-Minute-Angebote zu hoffen, sei nicht empfehlenswert. Last-Minute gebe es nur wenig verglichen mit der Zeit vor acht bis 15 Jahren.

So haben sich die Preise entwickelt

Aber auch wer früh bucht, muss sich darauf einstellen, dass er tiefer in die Tasche greifen muss als vor einem Jahr. „Die Preise haben insgesamt angezogen. Hotel- und Flugpreise sind höher“, berichtet Maichle. Es handle sich um Preissteigerungen, wie man sie im Alltagsleben auch sehe, sagt Sonja Eitel.

„Aber unerschwinglich ist der Urlaub nicht geworden.“ Man finde etwas fürs Budget, sagen sowohl Sonja Eitel als auch Anton Maichle. Für Flugreisende hat Sonja Eitel einen Tipp, wie sie ihr Budget entlasten können: ab Zürich fliegen. „Da ist es oft günstiger.“

Das waren die beliebtesten Ziele

Diejenigen, die schon gebucht haben, besaßen klare Vorlieben. Griechenland, Spanien, Türkei zählten wieder zu den Rennern, berichten beide Reisebüroinhaber. Familien empfiehlt Maichle besonders die Türkei. „Die Leute dort sind alle sehr kinderfreundlich.“

Bei Kunden, die selbst anreisen, stehen Italien und Kroatien hoch im Kurs, weiß Sonja Eitel. Ziele in Deutschland werden nicht so oft nachgefragt in den beiden Reisebüros. Die Ferienwohnung oder das Appartement in Deutschland buchten die Leute eher direkt beim Vermieter, sagt Sonja Eitel. Wenn Kunden mit einem Reiseziel in Deutschland kämen, gehe es eher um ein paar Tage Wellnessurlaub, berichtet Anton Maichle. „Ein bis zwei Wochen Schwarzwald werden selten gebucht.“

Dieses Fernreiseziel ist im Kommen

Nicht nur die beliebten Ziele im Mittelmeer stehen auf oben der Wunschliste der Kunden, sondern auch Fernreisen. „Malediven, Mauritius, Seychellen, Tansania-Rundreisen, Südafrika, USA, Bali, Thailand“, zählt Sonja Eitel häufige Ziele auf. Der Indische Ozean sei sehr gefragt. „Ein Traumziel“, sagt sie.

Familien buchen nach wie vor gerne all inclusiv. Sonja Eitel

„Sansibar ist stark im Kommen“, berichtet Anton Maichle. Dorthin wolle er selbst auch noch reisen. „Sansibar besitzt traumhaft weiße Strände. Ich habe mit Kunden gesprochen, die happy mit Sansibar waren.“

Er selbst hat in diesem Jahr aber erst einmal ein anderes Reiseziel auf dem Plan. Im März will er eine Karibikkreuzfahrt unternehmen. Miami, Bahamas, Jamaica, Aruba, Costa Rica stünden auf dem Programm, erzählt er. „Da war ich noch nicht überall.“

Das sind die Trends bei den Unterkünften

Trends beobachten die Reisebüros nicht nur bei den Reisezielen, sondern auch bei der Auswahl des Hotels. „Es wird auf eine hochwertige Unterkunft geachtet“, sagt Sonja Eitel. „Familien buchen nach wie vor gerne all inclusiv.“

Beim jüngeren Publikum und den Best Agern seien auch Adults-only-Häuser gefragt, also Häuser nur für Erwachsene. Ein besonderer Trend gehe dabei zu Swim-up-Zimmern. Diese besitzen einen direkten Zugang zum Pool. „Das ist sehr beliebt und setzt sich in Adults-only-Häusern durch.“