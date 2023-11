6,75 von derzeit 31 Pfarrstellen fallen im evangelischen Kirchenbezirk Biberach bis spätestens 2030 weg. So steht es im neuen Pfarrplan, den Dekan Matthias Krack am vergangenen Samstag bei der Bezirkssynode vorstellte.

Dadurch kommt es zu personellen Strukturveränderungen in fast allen Kirchengemeinden des Bezirks. Die Gründe dafür liegen auf der Hand.

Alle sechs Jahre werden in der Evangelischen Landeskirche neue Pfarrpläne erstellt. „Dabei soll die Zahl der Gemeindemitglieder mit der Zahl der Pfarreinen und Pfarrer in Einklang gebracht werden“, erläutert Krack im Gespräch mit der SZ. Dass es nun zu derart starken Einschnitten kommt, hat mit drei Faktoren zu tun.

„Die Zahl der Gemeindemitglieder geht aufgrund der Demografie, aber auch durch Austritte zurück. In der Folge sinken dadurch auch die Einnahmen aus der Kirchensteuer. Und drittens: Die Pfarrerinnen und Pfarrer aus der Babyboomer-Generation treten in den nächsten Jahren in den Ruhestand.

Das betrifft etwa 30 Prozent aller heutigen Pfarrpersonen“, so Krack. Der Pfarrplan 2030 solle die Qualität der kirchlichen Arbeit mit der neuen Ausrichtung der Gemeindegrößen und Dienstaufträgen sichern.

Intensive Beratungen

Der Kirchenbezirk Biberach muss 6,75 Pfarrstellen einsparen. „Bei 31 derzeitigen Pfarrstellen ist das eine hohe Zahl“ so Krack. Zum Vergleich: Bei den Pfarrplänen 2024 und 2018 waren jeweils nur 1,75 Stellen einzusparen.

Eine gute Lösung werde möglich sein, wenn Pfarrdienst und Gemeinden künftig mehr und intensiver zusammenarbeiten, sagt der Dekan. Damit das gelingt, wurde der Kirchenbezirk Biberach für die Erarbeitung in kleinere Regionen aufgeteilt.

An Runden Tischen, an denen alle Gemeinden mit einer Person aus dem Kirchengemeinderat und der jeweiligen Pfarrperson vertreten sind, liefen die Beratungen zunächst in nichtöffentlicher Sitzung. Die Ergebnisse wurden an den Kirchenbezirk zurückgemeldet, vom Pfarrplansonderausschuss beraten. Am Samstag in der Herbstsitzung der Bezirkssynode wurde ein ein erster Entwurf vorgestellt.

Das ist geplant

Dieser Entwurf beinhaltet Folgendes:

Altshausen/Aulendorf/Bad Buchau/Bad Schussenried: Die Pfarrstelle Bad Buchau wird aufgehoben, die Gemeinde Buchau wird von der Pfarrstelle Bad Schussenried versorgt. Es verbleiben insgesamt drei Pfarrstellen.

Bad Saulgau/Mengen/Ostrach: Die Pfarrstelle Bad Saulgau II wird aufgehoben, die Pfarrstelle Ostrach übernimmt einen Dienstauftrag in Saulgau, insgesamt sind es drei verbleibende Pfarrstellen.

Pflummern/Riedlingen: Die Pfarrstellen Pflummern und Riedlingen Ost werden aufgehoben, die Pfarrbezirke werden mit zwei verbleibenden Pfarrstellen neu geordnet.

Attenweiler/Biberach/Warthausen: Die Pfarrstelle Attenweiler wird aufgehoben, die Gemeinde wird entweder von Warthausen oder von Biberach versorgt. Die Pfarrstelle Biberach-Bonhoefferkirche wird aufgehoben. In Biberach ist entweder eine Fusion der Gesamtkirchengemeinde angedacht oder eine Fusion der Gesamtkirchengemeinde Biberach mit Attenweiler und Warthausen. In diesem Teilgebiet werden die Pfarrbezirke mit fünf Pfarrstellen neu geordnet.

Wain/Balzheim: Die Pfarrstellen Wain und Balzheim werden je um 50 Prozent reduziert, die beiden Gemeinden werden von einer Pfarrstelle versorgt. Der Sitz des Pfarramts ist derzeit noch offen.

Erolzheim-Rot/Kirchdorf/Ochsenhausen: Die Kirchengemeinde Erolzheim-Rot wird aufgelöst, die Gemeindeteile Rot und Erolzheim werden Kirchdorf zugeordnet, alle übrigen zur bisherigen Kirchengemeinde Erolzheim-Rot zugehörigen Gemeindeteile werden Ochsenhausen zugeordnet. Es bleiben in diesem Gebiet zwei Pfarrstellen.

Ersingen/Laupheim/Oberholzheim/Dietenheim: Die Pfarrstellen Laupheim II und Oberholzheim II werden aufgehoben, die Pfarrstelle Ersingen übernimmt einen Dienstauftrag in Laupheim, die Pfarrstelle Dietenheim übernimmt einen Auftrag in Oberholzheim. Es verbleiben vier Pfarrstellen.

Stellen fallen teils schon vor 2030 weg

Überall dort, wo Pfarrstellen aufgehoben werden, geschieht dies 2030 oder bereits bei Freiwerden der Pfarrstelle, beispielsweise, wenn die betreffende Pfarrperson in Ruhestand geht. „Alle Gemeinden machen sich auf den Weg ihre Rechtsform zu überprüfen um möglichst gute Strukturen für die Arbeit zu schaffen“, kündigt Krack das weitere Vorgehen an.

Die bisherigen Sonderpfarrstellen Diakonie und Jugendpfarramt werden aufgehoben und durch Bezirksaufträge im Nebenamt ersetzt. Die Landessynode hat allen Kirchenbezirken bis 2030 je eine sogenannte Transformationspfarrstelle zugeordnet. Im Kirchenbezirk Biberach soll diese Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung genutzt werden.

Auch Immobilien werden überprüft

Die Mitglieder der Synode diskutierten am Samstag engagiert und nachdenklich in einer Mischung aus Schmerz über die deutlichen Kürzungen, aber auch der Einsicht in notwendige Transformationsprozesse.

Der Pfarrplansonderausschuss wurde von der Synode beauftragt, auf dieser Grundlage am Stellenkonzept für den Kirchenbezirk weiterzuarbeiten. Der endgültige Beschluss über das Konzept fällt auf der Frühjahrssynode am 15.März 2024.

Mit dem Pfarrplan einher werde auch eine Überprüfung des Immobilienbestands gehen, so Krack im SZ-Gespräch. Dies habe aber nicht nur mit wegfallenden Pfarrstellen zu tun.

„Die Landeskirche bewertet die Gebäude nach Energiestandards und Zustand mit einem Ampelsystem. „Wir werden uns sicher von der einen oder anderen Immobilie trennen. Das wird aber eher Gemeinde- und Pfarrhäuser als Kirchengebäude betreffen.“