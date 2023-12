Mit 50 Anträgen hat sich der Bauausschuss im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2024 befasst. Dass es so viele waren, hatte sich die Verwaltung zum Teil selbst eingebrockt. Darüber hinaus hat der Ausschuss zwei Bauprojekte beschlossen, die die Verwaltung nicht wollte. Im Folgenden die wichtigsten Punkte der Beratung.

Investitionsprogramm: Der Gemeinderat hatte im Juli bereits ein großes Investitionsprogramm beschlossen, in dem die Planung und der Bau großer Hoch- und Tiefbauprojekte für die nächsten Jahre eingetaktet ist. Dies wird seit mehreren Jahren so praktiziert, um die Haushaltsberatungen am Jahresende zu entlasten. Aufgrund der personell und finanziell angespannten Situation der Stadt sowie wegen exorbitanter Kostensteigerungen einiger Projekte (PG-Sanierung, Sanierung Mittelberg-Grundschule, Umgestaltung ZOB), hat die Verwaltung einige Projekte zeitlich nach hinten verschoben, dies aber den Stadträten vor den Haushaltsberatungen nicht mitgeteilt.

„Es hat uns doppelte Arbeit und viele ehrenamtliche Stunden gekostet, das alles wieder abzugleichen“, sagte CDU-Rat Friedrich Kolesch. Seine Fraktion erwarte, dass das nicht erneut passiere. Oberbürgermeister Norbert Zeidler entschuldigte sich dafür, die Änderungen nicht vorab an den Gemeinderat kommuniziert zu haben, wies aber auch darauf hin, dass viele Projekte, die man im Sommer im Investitionsprogramm eintakte, noch nicht mit fixen Kosten versehen seien. „Nachdem beim ZOB plötzlich 22 Millionen Euro standen und wir damit unsere kompletten Rücklagen vervespert hätten, mussten wir einschreiten“, nannte er ein Beispiel. „Das wir es nicht kommuniziert haben, war unser grobes Foul“, so Zeidler. Seit Kurzem ist jedoch klar, dass die Stadt ab 2025 wieder mit mehr erheblich Gewerbesteuer rechnen kann, was den Gestaltungsspielraum wieder erhöht.

Neues Gebäude im Stadion und PV auf dem Rathaus

Neues Funktionsgebäude im Stadion: Dessen Bau war ab 2027 im Investitionsprogramm beschlossen, von der Verwaltung nun aber wieder aus der Finanzplanung für die nächsten Jahre herausgenommen worden. Es sollen nur die Duschen und Umkleiden im Bestand sowie die Laufbahn saniert werden. „Wir halten aber daran fest und wollen, dass es gebaut wird“, beantragte Hans Beck (CDU). „Wir vertrösten die vereine schon sehr lange, und das Stadion ist ein Aushängeschild für Biberach.“ Mit einer knappen 7:6-Mehrheit wurde der CDU-Antrag angenommen. „Das heißt konkret: Wir bauen ein neues Gebäude“, resümierte OB Zeidler. Nicht die einzige Entscheidung, die ihm Kopfzerbrechen bereitete.

PV-Anlage auf dem Alten Rathaus: „Jetzt haben Sie uns ein echtes Ei ins Verwaltungsnest gelegt“, kommentierte den OB einen weiteren Baubeschluss auf Antrag der Grünen, den die Stadtverwaltung auch lieber vermieden hätte. Nachdem die geänderte Stadtbildsatzung nun auch PV-Anlagen auf den Dächern der Altstadt erlaubt, lautete der Grünen-Antrag auf der nach Süden gerichteten Dachfläche des Alten Rathauses, die von der Straße her nicht einsehbar ist, eine PV-Anlage zu errichten. „Wir haben als Stadt ein Vorbildfunktion und sollten zeigen, wie so etwas auf einem denkmalgeschützten Gebäude möglich ist“, sagte Grünen-Rätin Silvia Sonntag. Dem schloss sich Lutz Keil (SPD) an.

OB Zeidler und Baubürgermeister Christian Kuhlmann wiesen darauf hin, dass die Stadt mit ihrem bereits beschlossenen 30-Dächer-Programm auf städtischen Gebäuden wegen Personalmangels weit hinterher sei und man deshalb erst die Dächer angehen wolle, die einfacher mit PV auszustatten seien, als das denkmalgeschützte Alte Rathaus. Während Oliver Lukner (FDP) und Magdalena Bopp (Freie Wähler) dieser Argumentation folgten, schwenkte die CDU auf die Linie von Grünen und SPD ein: „Wir können dem Vorbildcharakter der Stadt in diesem Punkt schon einiges abgewinnen“, so Kolesch. Schließlich gab es eine deutliche 12:4-Mehrheit für die PV-Anlage.

Stadträte drängen bei ZOB auf mehr Tempo

Umgestaltung ZOB: Der Bereich um den Bahnhof soll in den nächsten Jahren neu gestaltet werden. Nördlich des Bahnhofsgebäudes entsteht ein Busbahnhof für den regionalen Busverkehr, der heutige ZOB im Süden bleibt dem Stadtverkehr vorbehalten. Außerdem sollen Bahnhofsgebäude und Umfeld in Zusammenarbeit mit der DB umgestaltet werden. An der Freiburger Straße soll unter anderem ein neues Parkhaus gebaut werden. Aus ursprünglichen Kosten von etwa zehn Millionen Euro sind inzwischen geschätzte 22 Millionen geworden, weshalb die Stadt das Projekt komplett aus der Finanzplanung genommen hat. „Wir müssen überlegen, ob dass alles von seiner Größe her so notwendig ist“, begründete Kuhlmann. Überarbeitete Pläne dafür wolle man dem Gemeinderat 2024 vorlegen - zusammen mit neuen, mutmaßlich reduzierten Kosten.

CDU, Grüne und SPD lehnten eine Verschiebung der Maßnahme aufgrund ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit ab. Die Freien Wähler beantragten, den Zeitplan und das Konzept zu überprüfen, um die Kosten zu senken. Friedrich Kolesch (CDU), Josef Weber (Grüne) und Lutz Keil (SPD) plädierten dafür, zumindest die Maßnahmen direkt am Bahnhof (ZOB Nord und Süd sowie Bahnhofsgebäude) in erster Priorität anzugehen. Die von der Stadt vorgeschlagenen Bauraten von einer Million (2026) und zwei Millionen Euro (2027) wurden auf CDU-Antrag einstimmig auf zwei (2026) und drei Millionen Euro (2027) erhöht.

Gemeindeverbindungsstraße Blosenberg: Die Planungen für die Straße zwischen dem Talfeld und dem Rißtal laufen weiter. Die CDU hatte bemängelt, dass die Umsetzung ab 2027 in der Finanzplanung nicht mit Geld hinterlegt ist. Die Grünen hingegen hatten beantragt, den Bau komplett zu verschieben. Die Verwaltung stellte klar, dass sie eine Baurate von drei Millionen Euro ab 2027 befürwortet.

Grundschule Stafflangen: Auch die Schulsanierung war bei der Überarbeitung des Investitionsprogramms durch die Verwaltung nach hinten gerutscht. Hier hatte die CDU-Fraktion die Rückkehr zum ursprünglichen Zeitplan beantragt: 2026 Planung und 2027 Baubeginn. Hier für gab es eine klare Mehrheit.