Nach einem Wasserrohrbruch am vergangenen Freitag ist die Riedlinger Straße zwischen dem Kreisel an der Mittelbiberacher Steige und Ritter-von-Essendorf-Straße auf einer Länge von rund 350 Metern voll gesperrt. Das wird auch in den nächsten Wochen so der Fall sein, weil die Reparaturarbeiten sehr aufwendig sind. Für Autofahrer bedeutet dies Umwege, für den Betreiber des Rewe-Markts an der Riedlinger Straße ist dieser Zustand geschäftsschädigend.

Was ist genau passiert? Laut Auskunft des örtlichen Wasserversorgers Ewa Riss wurde am vergangenen Freitagvormittag bei Baumaßnahmen in der Riedlinger Straße eine Trinkwasserleitung der Ewa Riss angebohrt. Dadurch entstand in der Leitung ein Riss, infolge dessen es zu einem Wasserrohrbruch kam. „Das austretende Wasser unterspülte den betroffenen Straßenabschnitt sowie den dazu gehörenden Gehweg. Dies verursachte größere Schäden, weshalb die Baumaßnahmen nun auch länger andauern“, teilt eine Sprecherin der Ewa Riss auf Anfrage mit.

Schaden entstand durch die Bohrung

Der Bereitschaftsdienst der Ewa Riss sowie die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs und die Feuerwehr seien sofort vor Ort gewesen und hätten die beschädigte Leitung zügig vom Netz abgetrennt. „Die Ewa Riss richtete anschließend eine Notfallversorgung ein. Somit konnten die meisten betroffenen Gebiete nach rund einer Stunde wieder mit Trinkwasser versorgt werden“, so die Sprecherin.

Bei Leitungen aus duktilem Grauguss gehen wir von einer Nutzungsdauer zwischen 60 und 80 Jahren aus. Sprecherin der Ewa Riss

Die Wasserleitung im betroffenen Bereich ist laut Auskunft des Wasserversorgers etwa 60 Jahre alt. „Bei Leitungen aus duktilem Grauguss gehen wir von einer Nutzungsdauer zwischen 60 und 80 Jahren aus“, teilt die Sprecherin der Ewa Riss mit. Die Leitung sei in gutem Zustand gewesen, der Schaden sei allein durch die Bohrung entstanden.

Sperrung und Umleitung bis Mitte März

Während die Ursache klar zu sein scheint, ist der entstandene Schaden nicht so einfach abzuschätzen. Derzeit sei es schwer absehbar, wann die Riedlinger Straße wieder befahrbar sein werde, da das genaue Ausmaß der Unterspülung derzeit noch geprüft wird, teilt die Ewa Riss mit. Nach heutigem Stand rechnet der Wasserversorger damit, dass die Baumaßnahmen voraussichtlich bis Mitte März andauern.

Der Verkehr muss in dieser Zeit Umleitungen fahren. Beim Fernverkehr in Richtung Riedlingen ist dies über die Nordwest-Umfahrung möglich. Der innerstädtische Verkehr und auch der Berufsverkehr such sich - sofern ortskundig - seine Wege selbst. So zeigte sich beispielsweise im Feierabendverkehr am Dienstagabend, dass beispielsweise Grüner Weg und Hardtsteigstraße als Verbindung genutzt werden, um aus Richtung Riedlingen in die Innenstadt zu gelangen. In den dortigen Tempo-30-Wohngebietsstraßen herrschte ein hohes Fahrzeugaufkommen.

15 bis 20 Prozent Umsatzverlust

Besonders ärgerlich ist die Situation für Elmar Engel und seinen Rewe-Markt, der nur wenige Meter vor der Vollsperrung an der Riedlinger Straße liegt. Aus der Biberacher Innenstadt und aus Mittelbiberach ist der Supermarkt aktuell nur über die Umleitung aus Richtung Fünf-Linden-Kreisverkehr erreichbar.

Dort ist mir lapidar mitgeteilt worden, dass mein Supermarkt doch erreichbar ist. Elmar Engel

„Das ist für uns eine Katastrophe“, sagt er. Bereits am Freitag habe er über den Frequenzzähler am Markteingang bemerkt, dass etwa 25 Prozent weniger Kunden zu ihm kommen. „Ich rechne inzwischen mit 15 bis 20 Prozent Umsatzverlust pro Tag“, sagte Engel. „Das holen wir übers Jahr nicht mehr rein, wenn dieser Zustand über mehrere Wochen anhält. Und die Kosten laufen trotzdem weiter.“

Er habe sich wegen der Situation auch bei der Stadtverwaltung gemeldet. „Dort ist mir lapidar mitgeteilt worden, dass mein Supermarkt doch erreichbar ist“, sagt Engel. Spezielle Schilder, die Kunden den Weg weisen sollen, habe er anfertigen lassen. „Es wurde mir aber untersagt, diese aufzuhängen.“ Er fühle sich von der Stadt mit dieser Situation allein gelassen, für die er nichts könne. Er werde jetzt prüfen, ob er rechtliche Schritte einleite, möglicherweise gegen den Verursacher des Wasserrohrbruchs, kündigt Engel an.