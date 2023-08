Diebe klauen aus Kindergarten und Schule

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Kindergarten– und Schulgebäude in der Biberacher in der Birkendorfer Straße eingedrungen. Polizeiangaben zufolge hebelten die Einbrecher zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, ein Fenster auf und gelangten ins Innere.

In mehreren Räumen suchten die Einbrecher nach Wertgegenständen. Dabei brachen sie auch Türen und Schränke auf und fanden Bargeld und Elektronikzubehör. Doch zeigten sie sich mit der Beute nicht zufrieden, wie die Polizei weiter schildert. Denn die Einbrecher hebelten im gleichen Gebäudekomplex ein weiteres Fenster auf. In einem Büro stießen die Diebe auf einen Tresor, in einem Schreibtisch fanden sie den dazugehörigen Schlüssel. Ob daraus etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Die Einbrecher richteten in beiden Gebäudeteilen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an. Die Polizei aus Biberach, Telefon 07351/4470, ermittelt und bittet um Hinweise.