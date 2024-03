Dieb klaut trotz Hausverbot

Ein 40-jähriger Mann ist bei einem Diebstahl am Montag in einem Biberacher Geschäft ertappt worden. Laut Polizei fiel der 40-Jährige einem Angestellten gegen 11.15 Uhr in einem Geschäft in der Eisenbahnstraße auf. Der Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann eine Flasche Schnaps in seine Hosentasche steckte. An der Kasse zahlte er das Hochprozentige nicht und die Polizei wurde hinzugezogen. Dabei stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Dieb bereits ein Hausverbot für das Geschäft hatte. Der 40-Jährige sieht mehreren Anzeigen entgegen.