„Die Welt steht Ihnen offen!“

Zwei Mal zwei Preise für je eine Preisträgerin: Was klingt wie eine mathematische Logik, stellt eine besondere Konstellation bei der Akademischen Feier zur Auszeichnung der besten Abschlussarbeiten in den Bachelor-Studiengängen der Hochschule Biberach (HBC) dar. Denn in diesem Semester erhielten die Absolventinnen Hannah Brock aus der Fakultät Biotechnologie und Lena Lisowski aus dem Studiengang Energie-Ingenieurwesen jeweils zwei Preise - für ihr besonderes Engagement und ihre fachliche Leistung. Dies teilt die Hochschulleitung mit. Beide haben nicht nur eine ausgezeichnete Thesis zum Abschluss ihres Studiums verfasst, sondern sich während ihrer Zeit an der HBC zudem durch besonderen Einsatz für ihre Kommilitonen verdient gemacht. Die Verfasste Studierendenschaft schlug die beiden Absolventinnen deshalb für die sogenannten Engagementpreise der Köster GmbH sowie dem Bund der Deutschen Baumeister (BDB) vor.

Einen weiteren Preis erhielten Hannah Brock und Lena Lisowski darüber hinaus für ihren fachlichen Abschluss. In ihrer Thesis befasste sich die Pharmazeutische Biotechnologin Hannah Brock mit den Zulassungsstrategien verschiedener Länder für neuartige Biopharmazeutika.

Lena Lisowski ist Energie-Ingenieurin und untersuchte, inwieweit Deutschland die Energiewende schaffen kann. Unterschiedliche Aussagen von Experten hatten sie dazu motiviert, ein eigenes Tool zur Bewertung der Möglichkeiten zu erstellen.

Beide Absolventinnen erhielten für ihre Masterarbeit einen Preis des Biberacher Unternehmens Boehringer Ingelheim (BI) - Hannah Brock von der Sparte Pharma und Lena Lisowski von der Sparte Energie, denn - das machte Klaus Heidenreich deutlich - ein Riese wie BI benötige sehr viel Energie, habe aber auch sehr viel Potenzial Energie einzusparen. „Für diese gesellschaftliche Herausforderung benötigen wir junge Talente“, sagte Heidenreich, der bei der Feier das Unternehmen sowie den BDB vertat.

Das Interesse an jungen Talenten machten an diesem Vormittag alle Preisgeber deutlich. Unternehmen, Stiftungen und Verbände verfolgten begeistert die Würdigung der Leistungen, die in allen Studiengängen der Hochschule Biberach ausgezeichnet wurden. Ob für Energie-Ingenieurwesen, Bau-Ingenieurwesen oder Bau-Projektmanagement, ob für Architektur, BWL oder Biotechnologie - alle Abschlussarbeiten griffen aktuelle Themen wie beispielsweise Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder Transformation auf.

„Die Welt steht Ihnen offen!“, sagte auch Maik Hornuff, Prorektor für Studium, Lehre und Weiterbildung und wünschte den Absolventen alles Gute für die Zukunft - ob in einem weiterführenden Masterstudium an der HBC, an einer anderen Hochschule oder auf direktem Weg in die berufliche Praxis. „Absolventen unserer Hochschule stehen die Türen offen - und denen mit ausgezeichneten Abschlüssen ohnehin“, so Maik Hornuff.

Insgesamt wurden 40 Preis vergeben.