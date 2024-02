Die Vereinsförderung zu kürzen, ist richtig

Als Verein ließ es sich in Biberach bisher ganz gut leben. Weil das Ehrenamt in Oberschwaben einen hohen Stellenwert genießt, hat sich die Stadt in den vergangenen neun Jahren finanziell nicht lumpen lassen. Für Neubauprojekte, vor allem von Sportvereinen, flossen großzügige Zuschüsse, die dem einen oder anderen Vereinsvorsitzenden in anderen Gemeinden vermutlich die Tränen in die Augen trieben.

Hier geht es aber nicht um eine Neiddebatte: Eine prosperierende Stadt wie Biberach, die auf Fachkräfte angewiesen ist, braucht gewisse Angebote, um genau für diese Menschen attraktiv zu sein. Insofern war der Kurs von Verwaltung und Gemeinderat, Vereine beim Schaffen von Räumen und Sportanlagen großzügig zu unterstützen, genau richtig.

Empfohlene Artikel Aufgrund schwieriger Lage Stadt Biberach kürzt die finanziellen Mittel für Vereine q Biberach

Dass nun in vielen Bereichen, in denen es um freiwillige Leistungen geht, eine Phase des Durchatmens angesagt ist, hat mit der schwierigen Finanzsituation zu tun, der sich die Stadt bis vor Kurzem noch gegenüber sah. Auch hier ist die Entscheidung, etwas kürzer zu treten, richtig. Inzwischen gibt es wieder ein bisschen Entwarnung und so dürfte sicher auch die höhere Förderung nach 2027 wieder zurückkommen.

Not leiden muss bis dahin kein Biberacher Verein, denn die Förderung ist auch ohne Sonderzuschuss noch ausreichend. Im Übrigen haben die meisten Vereine ihre Großprojekte noch vor der jetzigen Gemeinderatsentscheidung bereits an den Start gebracht.

[email protected]