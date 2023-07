Das Entwickeln und Bauen von Füll– und Portioniersystemen für die Lebensmittelindustrie ist das Geschäftsgebiet der Handtmann Maschinenfabrik in der Hubertus–Liebrecht–Straße in Biberach. Zum Auftakt der Aktion „Schwäbische Türöffner“, die von der „Schwäbischen Zeitung“ organisiert wird, hatten 30 Zeitungsleersinnen und -leser die Möglichkeit, das Unternehmen bei einer umfassenden Führung kennenzulernen.

Wer Wiener Würstchen, vegane Gemüsesticks oder abgepackte Patties für Burger kauft, erhält mit großer Wahrscheinlichkeit Produkte, die durch eine Füll– und Portioniermaschine von Handtmann gelaufen sind.

Denn die 1954 von Arthur Handtmann gegründete Maschinenfabrik ist in diesem Bereich Weltmarktführer, wie Armin Büchele, im Unternehmen für Anwendungstechnik zuständig, den SZ–Lesern zu Beginn der Führung erläuterte, bei der ihn sein Kollege Christian Dreher unterstützte.

Rund 1380 Mitarbeiter

Die Maschinenfabrik, die zur in Biberach ansässigen Handtmann–Unternehmensgruppe gehört, trug 2022 mit 341 Millionen Euro — das entspricht 31 Prozent — zum Gesamtumsatz der Gruppe bei. Insgesamt arbeiten in der Maschinenfabrik rund 1380 Mitarbeiter in Biberach, Reutlingen, Zittau und Hluk (Tschechien).

82 Prozent der hergestellten Maschinen sind für den Export bestimmt. Mit zahlreichen Tochtergesellschaften und Vertriebs– und Servicepartnern ist das Unternehmen global in mehr als 100 Ländern vor Ort vertreten

Immer, wenn etwas pumpfähig ist, kommen wir ins Spiel. Achim Büchele

Im Handtmann–Forum, in dem zusammen mit den Kunden Füll– und Portioniermaschinen nach deren Bedürfnissen entwickelt und aufgebaut werden, konnten die SZ–Leser anhand älterer Maschinen die Firmenentwicklung nachvollziehen. Angefangen vom mechanischen Handabdreher zur Würstchenherstellung aus den 1950er–Jahren über den Kolbenfüller, der der Maschinenfabrik den Durchbruch brachte bis zum Vakuumfüller, der einen Meilenstein in der Firmengeschichte darstellte und der bis heute immer weiterentwickelt wurde.

Maschinen kommen in vielen Bereichen zum Einsatz

Neben dem Füllen und Portionieren von Fleisch– und Wurstwaren nimmt inzwischen der Bereich veganer und vegetarischer Lebensmittel, die von Handtmann–Maschinen abgefüllt und portioniert werden, einen immer größeren Raum ein.

Aber auch im Backwarenbereich kommen Vakuumfüller und Portioniersysteme von Handtmann zum Einsatz, wie Harald Wetzel, gelernter Bäcker in Handtmann–Diensten, den SZ–Lesern anhand von Toastbrotteig demonstrierte.

Auch Burger–Patties lassen sich problemlos mit entsprechenden Schablonen portionieren und formen. Hier durften die Besucher sogar selbst Hand anlegen. Denn das Technologiezentrum der Maschinenfabrik ist als Lebensmittelbetrieb zugelassen.

Hochregallager für Tausende von Paletten

Sogar im Süßwaren–, Fisch–, Feinkost– und Tiernahrungsbereich sowie bei Molkereiprodukten kommen Handtmann–Maschinen zum Einsatz, wie Armin Büchele erklärte. „Immer, wenn etwas pumpfähig ist, kommen wir ins Spiel.“ Die modularen Systeme zum Zerkleinern, Mischen, Portionieren, Abdrehen, Trennen, Dosieren, Formen, Koextrudieren und Produkthandling seien inzwischen in den unterschiedlichsten Bereichen in der Anwendung.

Auch im Backwarenbereich kommen die Portioniermaschinen von Handtmann zum Einsatz. (Foto: Gerd Mägerle )

Rund 100 Ingenieure und Techniker tüfteln täglich an der Weiterentwicklung der Maschinen und sind mit dem Erfinden neuer Technologien für das Füllen und Portionieren beschäftigt. Gefertigt werden die Bauteile für die Maschinen zumeist aus Edelstahl — und zwar in der angrenzenden großen Produktionshalle, die die SZ–Leser besichtigen durften.

Ich fand es toll, einmal hinter die Kulissen dieser beeindruckenden Firma blicken zu können, was ansonsten ja nicht möglich ist. Ein SZ-Leser

Über die Fertigung und die Montage ging es auch in das beeindruckende Hochregallager mit Platz für 7000 Paletten und 30.000 Kunststoffboxen. Interessant war für die Leser auch, dass Ersatzteile für die Handtmann–Maschinen bis zu 20 Jahre bevorratet werden.

Gezeigt wurde den Lesern auch, wie sich maschinell Burger-Patties herstellen lassen. (Foto: Gerd Mägerle )

Nach dem Rundgang ging es zurück ins Handtmann–Forum, wo die SZ–Leser ihre selbstgefertigten Burger–Patties als Hamburger zusammen mit Salat verkosten durften. Und auch eines der inzwischen fertig gebackenen Toastbrote durften jede und jeder mit nach Hause nehmen. „Ich fand es toll, einmal hinter die Kulissen dieser beeindruckenden Firma blicken zu können, was ansonsten ja nicht möglich ist“, bedankte sich einer der Leser am Ende der „Türöffner“-Aktion.