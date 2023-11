Die „Orange Bank“ signalisiert: Kein Platz für Gewalt an Frauen

Der Internationale Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“ am 25. November ist einer der wichtigsten Aktionstage für den Verein Terre des Femmes. Er steht weltweit für ein freies, selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben von Frauen und Mädchen. Passend zum diesjährigen Jahresmotto „Was ist sexualisierte Gewalt?“ hat die Biberacher Arbeitsgruppe „Geschlechter Gerecht“ der Lokalen Agenda 21 in Zusammenarbeit mit dem Zonta Club Oberschwaben eine besondere Aktion geplant.

Im Rahmen der UN-Kampagne „Orange the World“ wird am Samstag, 25. November, auf dem Biberacher Wochenmarkt die „Orange Bank“ präsentiert. Und das hat es mit dieser besonderen Sitzbank auf sich.

Die Beschäftigung mit diesem Thema hat meinen Blick auf die Welt verändert. Heike Liebe

Die „Orange Bank“ ist in der Signalfarbe orange gestrichen und trägt die Aufschrift „Kein Platz für Gewalt an Frauen“ und einen QR-Code, der zu weiteren Informationen und Hilfsangeboten für von Gewalt betroffenen oder bedrohten Frauen führt. Zwischen 9 und 13 Uhr können Interessierte mit den Organisatorinnen und Organisatoren der Aktion auf dem Wochenmarkt ins Gespräch kommen. Daneben werden symbolisch orangefarbene Mandarinen an die Standbesucherinnen und Standbesucher verteilt.

Niederschwelliger Zugang zu Hilfsangeboten

Gefertigt wurde die „Orange Bank“ von Ausbildungsmeister Rolf Willimowski vom Zimmerer-Ausbildungszentrum in Biberach: „Ich wurde auf die Aktion angesprochen und für mich war es keine Frage, ob ich da mitmache.“ Schließlich sei es immer wichtig, solche Aktionen zu unterstützen und gemeinsam ein Zeichen zu setzen.

„Ziel ist es, betroffenen Frauen mit dem Aufstellen der Bank einen niederschwelligen Zugang zu Hilfsangeboten zu eröffnen und gleichzeitig ein klares, gesellschaftliches Signal zu senden: Stopp der Gewalt an Frauen und Mädchen! Gewalt hat keinen Platz in unserer Gesellschaft“, sagt Sigrid Arnold, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Biberach.

Jeden dritten Tag stirbt eine Frau in Deutschland, weil sie Gewalt in der Partnerschaft zum Opfer fällt. Das ist erschreckend. Christa Müller

Platz nehmen und Solidarität zeigen

Auch nach dem Aktionstag wird die Bank an verschiedenen Stellen in Biberach aufgestellt und als Mahnmal zu sehen sein. Die Menschen sollen Platz nehmen und sich solidarisieren.

„Die Beschäftigung mit diesem Thema hat meinen Blick auf die Welt verändert“, sagt Zonta-Präsidentin Heike Liebe. „Gewalt gegen Frauen ist leider ein Gesellschaftsthema, das viel zu oft totgeschwiegen wird ‐ es zieht sich durch alles Altersklassen und durch jede gesellschaftlichen Schicht.“ Ein Drittel aller Frauen seien von Gewalt betroffen, hauptsächlich in der Partnerschaft.

Deshalb sollen bitte auch Männer auf unserer Bank Platz nehmen und sich solidarisieren. Sigrid Arnold

Schicksale vieler Frauen

Auch für Christa Müller von Zonta sind die Zahlen erschreckend: „Jeden dritten Tag stirbt eine Frau in Deutschland, weil sie Gewalt in der Partnerschaft zum Opfer fällt. Das ist erschreckend.“ Und dabei dürfe man nicht vergessen: „Das sind mehr als nur Zahlen“, sagt Sigrid Arnold. „Hinter jeder Zahl steckt das Schicksale einer Frau.“

Auch Männer von Gewalt betroffen

Und auch wenn sich die Aktion an Frauen und Mädchen richte, den Beteiligten ist durchaus bewusst, dass auch Männer von Gewalt betroffen sind. „Deshalb sollen bitte auch Männer auf unserer Bank Platz nehmen und sich solidarisieren“, so Arnold.

Weiterer Unterstützer des Projekts ist auch die Biberacher Firma Dangelmaier, die die Farbe für die Bank gespendet hat. Der Biberacher Planungsgruppe gehören zudem noch Susanne Ding und Catalin Krönert des Zonta Clubs Oberschwaben an sowie Annetraut Groner und Rouven Klook von der Agenda Geschlechter Gerecht. Alle Beteiligten setzen sich aktiv gegen Gewalt an Frauen und Mädchen sowie für Gleichstellungsthemen ein.