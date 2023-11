Die Nice Danzas laden zur großen dreitägigen Dancehall-Tanzshow ein

Zur großen Benefiz-Tanzshow laden die Nice Danzas von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, ins Biberacher Jugendhaus ein. Los geht’s an allen drei Tagen um 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Unter dem Titel „Nice up Dancehall Show“ nehmen die Biberacher Tänzerinnen und Tänzer das Publikum mit auf eine Reise nach Jamaika und präsentieren die Entwicklung der weltbeliebten Musik- und Tanzkultur Dancehall. Die Einnahmen des Charity-Events fließen zur Hälfte an eine Organisation in Jamaika, die die Jugendlichen von der Straße holt und ihnen Perspektiven bietet.

Die Nice Danzas freuen sich schon aufs Biberacher Publikum. (Foto: privat )

Seit mehr als zwei Monaten trainieren die rund 30 Tänzerinnen und Tänzer der Biberacher Streetdancegruppe Nice Danzas nun schon für ihre große Show. Initiiert wurde das Charity-Event hauptsächlich von Trainer und Gründer der Gruppe, Nico Zimmermann, und Trainerin Giulia Korel. „Diese Show ist für uns ein cooler Weg, den Menschen zu zeigen, was hinter dieser Kultur steckt“, sagt der 26-jährige Tänzer. „Dancehall ist so viel mehr als nur tanzen, wobei der Tanz im Mittelpunkt steht.“ Zudem möchte er mit den Auftritten auch seine Tänzer motivieren. „Es ist immer etwas anderes, nur zu trainieren, oder am Ende mit einer Show auf einer Bühne zu stehen.“

Aus Liebe zur jamaikanischen Kultur

Einmal im Jahr fliegt Nico Zimmermann nach Jamaika, nimmt an Workshops teil und kommt mit den Menschen in Kontakt. „Ich liebe es einfach, es ist so eine Lebensfreude da und es gibt nichts Schöneres als mit den Leuten dort zu tanzen.“ Auch einige Tänzerinnen der Nica Danzas waren schon vor Ort und erlebten dieses Gefühl zu tanzen auf eine ganz andere Art und Weise. „Nächstes Jahr planen wir wieder einen Trip.“

Nice Danzas meets Jamaika: Trainer-Duo Nico Zimmermann (links) und Giulia Korel (Zweite von rechts) (Foto: privat )

Offiziell gegründet wurden die Nice Danzas vor rund drei Jahren, entsprungen ist die Gruppe aus den Funky Kidz. „2017 habe ich dort mit den ersten Dancehall-Kursen begonnen, meine Liebe zum Dancehall habe ich aber schon seit mehr als zehn Jahren“, sagt Nico Zimmermann. „Ich wollte alles über diese Kultur wissen und lerne, dafür war es aber wichtig, nach Jamaika zu fliegen, um den Ursprung und die Wurzeln zu entdecken.“ Und das gibt er nun alles an seine Tänzerinnen und Tänzer weiter.

Ein Safe Space für junge Jamaikaner

Umso mehr freut er sich nun auf die große Tanzshow: „Ich möchte noch mehr Menschen zeigen, wie schön diese Kultur ist und wie viel Power und Lebensfreude dahintersteckt. Und wenn wir damit auch noch etwas für den guten Zweck und die jungen Menschen in Jamaika tun können, dann ist das perfekt“, sagt Nico Zimmermann. Denn die jungen Menschen in Jamaika leben teilweise in extremer Armut und in gefährlichen Gegenden.

„Viele hängen auf der Straße ab und haben keinen Ort, an den sie können.“ Die Spenden aus Biberach sollen helfen, ein Jugendzentrum aufzubauen: „Viele Jugendlichen haben keinen Safe Space, so wie wir unser Jugendhaus.“ Mit dem Projekt der jamaikanischen Organisation der bekannten Tänzerin Stacia Fya soll vor allem für Kinder und Jugendliche ein geschützter Raum zur Verfügung stehen.

Weitere Infos und Tickets für fünf Euro gibt es online unter: www.jugendaktiv-biberach.de/nice-danzas

Wer spenden möchte, kann dies auf folgendes Konto von Jugend Aktiv bei der Kreissparkasse Biberach, IBAN: DE91654500700000289089, Verwendungszweck: Nice Danzas, eine Spendenbescheinigung wird ausgestellt.