Mit einem Galaabend vor etwa 300 geladenen Gästen und mit einem Fest, an dem rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnahmen, hat die Unternehmensgruppe Handtmann ihr 150–jähriges Bestehen gefeiert. Höhepunkte dabei waren die Würdigung der Unternehmensgeschichte durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie die symbolische Übergabe der Geschäftsleitung von Thomas Handtmann an die nächste Generation — seinen Sohn Markus Handtmann und seinen Neffen Valentin Ulrich.

Bereits vergangene Woche hatten die Biberacher die Vorbereitungen auf das Jubiläum auf dem Gigelberg mitverfolgen können. Zwei riesige Zelte waren auf dem Festplatz aufgebaut worden. Eines davon war am Freitagabend Schauplatz des Galaabends für die geladenen Gäste, das zweite wurde am Samstag für das große Mitarbeiterfest geöffnet.

Kretschmann lobt Handtmann als „Wohlstandsmotor“

Ehrengast am Freitag war Ministerpräsident Winfried Kretschmann. „Ich empfinde es als besondere Ehre, dass ich bei Ihrer Feier heute dabei sein darf“, sagte er zu Beginn seiner Rede. Er würdigte die 150–jährige Handtmann–Geschichte. Der Weltmarktführer habe zu Zeiten des deutschen Kaiserreichs mal als das angefangen, was man heute als Start–Up bezeichne. Immer wieder sei es in den vielen Jahrzehnten in Kriegs– und Krisenzeiten „Spitz auf Knopf“ gestanden. „Aber es ist enorm beeindruckend, mit welcher Kreativität, Beharrlichkeit und Anstrengung die jeweiligen Handtmänner die Situation für sich entschieden“, sagte Kretschmann.

Handtmann sei mit seinen rund 4300 Mitarbeitern und einer Milliarde Euro Jahresumsatz „ein Wohlstandsmotor und Wirtschaftsfaktor in unserem Land“. Durch die Beteiligung an verschiedenen Clustern und Expertengremien sei das Unternehmen auch ein wichtiger Partner der Landesregierung, meinte der Ministerpräsident.

„Der Sound gelungener Transformation“

Der Lärm der Maschinen in den Werkshallen von Handtmann sei „der Sound gelungener Transformation“, so Kretschmann über das Unternehmen, das in der Autozulieferbranche, in der Nahrungsmittelindustrie (Edelstahlarmaturen und Anlagen für die Getränkeindustrie), der Leistungselektronik und im Bereich technische Kunststoffe seine unterschiedlichen Geschäftsfelder hat.

(v. l.) MdL Thomas Dörflinger, Landrat Mario Glaser, OB Norbert Zeidler, Regierungspräsident Klaus Tappeser, Thomas Handtmann, Winfried Kretschmann, Valentin Ulrich und Markus Handtmann. (Foto: Gerd Mägerle )

Zur wirtschaftlichen Transformation gehöre auch eine „menschliche Gefestigtheit“, die bei Handtmann mit der starken oberschwäbischen Verwurzelung zu tun habe, so Kretschmann. Thomas Handtmann, der das Unternehmen in den vergangenen 25 Jahren geführt hatte, bezeichnete der Ministerpräsident in diesem Zusammenhang als „resiliente Unternehmerpersönlichkeit“.

Mehr Zeit zum Zeitunglesen

Kretschmann zollte Thomas Handtmann, der an diesem Abend auch noch zum Biberacher Ehrenbürger ernannt wurde (SZ berichtete), Respekt für dessen Lebenswerk: „Seien Sie gewiss, dass der Landesregierung bewusst ist, dass auf Ihrem Unternehmergeist die Prosperität und der Wohlstand unseres Landes beruht.“ Und zu den künftigen Geschäftsführern Markus Handtmann und Valentin Ulrich sagte er: „Sie bekommen ein gut bestelltes Haus übergeben. Man muss Wunder wollen und schaffen!“

Thomas Handtmann hatte die Gäste in launigen Worten in die Firmengeschichte und -struktur eingeführt. „Inzwischen finden Sie fast überall auf der Welt eine Niederlassung von uns.“ Für ihn sei es aber nun Zeit, in den Ruhestand zu gehen und Markus Handtmann und Valentin Ulrich zu 100 Prozent ans Ruder zu lassen. Er selbst habe nun endlich viel mehr Zeit zum Zeitunglesen, meinte er schmunzelnd. „Ich und alle Gesellschafter der Firma unterstützen euch“, sagte er seinen Nachfolgern.

Symbolische Schlüsselübergabe

Er überreichte ihnen den symbolischen Schlüssel, den seit Vater Arthur Handtmann ihm selbst vor 25 Jahren überreicht hatte, als er ihm die Geschäftsführung übertragen hatte. „Ich wünsche euch, dass ihr nicht anfangt zu streiten und dass alle Leute es gut mit euch meinen“, sagte Thomas Handtmann in diesem emotionalen Moment der Firmengeschichte.

Dankbarkeit sei das in diesem Moment überwiegende Gefühl, sagten die beiden neuen Geschäftsführer. Er spüre eine tiefe Verbundenheit mit der Familie, sagte Valentin Ulrich. „Ihr gebt uns das Vertrauen, dieses Unternehmen in die Zukunft zu führen.“ Und Markus Handtmann ergänzte: „Wir freuen uns darauf, nun die nächsten 150 Jahre auf den Weg zu bringen.“

„Zusammen stärker als alleine“

Für sie beide sei während des Maschinenbaustudiums noch nicht klar gewesen, dass sie eines Tages das Unternehmen führen würden, sagten Markus Handtmann und Valentin Ulrich übereinstimmend. Durch die Rundgänge mit Opa Arthur Handtmann sei aber bereits früh das Interesse für Technik und für die Firma geweckt worden. Das Vorbereiten auf die Aufgaben in der Geschäftsführung sei dann ein mehrjähriger Prozess gewesen. „Das ist nicht selbstverständlich, und ich kenne kein Familienunternehmen, in dem das so gut funktioniert hat“, meinte Markus Handtmann.

Man teile sich die Verantwortung, „aber wir entscheiden alle wichtigen Dinge gemeinsam“. Die neuen Geschäftsführer haben ein gemeinsames Büro, „unsere Schreibtische stehen sich gegenüber“, verriet Markus Handtmann. „Zusammen sind wir stärker als alleine. Deswegen ist es für uns der richtige Weg.“

Großes Lob für Mitarbeiter

Ihre Philosophie sei es, das Unternehmen „enkelfähig“ zu machen, „das bedeutet, dass wir langfristig denken und es sowohl ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltig führen“, so Markus Handtmann.

Ein großes Lob zollten die beiden ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit, die ihre Identifikation mit Handtmann in einer emotionalen Videobotschaft zum Ausdruck brachten. „Wenn wir von der ,next generation’ sprechen, dann sprechen wir von euch“, sagte Valentin Ulrich, „lasst es uns gemeinsam anpacken!“