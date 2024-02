Die Masche mit der Liebe

Die Beratungsstelle Brennessel Biberach zeigt die Ausstellung zur Loverboy-Methode im Jugendhaus „9teen“. Bei der Loverboy-Methode täuschen die sogenannten Loverboys meist Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Liebesbeziehung vor, machen sie emotional von sich abhängig, um sie dann in die Prostitution zu bringen und darin auszubeuten. Die Loverboy-Methode stellt damit eine perfide Form des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung dar. Von Mittwoch, 28. Februar, bis Freitag, 8. März, ist die Wanderausstellung zur Loverboy-Methode im Jugendhaus „9teen“ in der Breslaustr. 19 in Biberach zu sehen.

Die Ausstellung kann zu den Zeiten des offenen Treffs von Dienstag bis Donnerstag von 16 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 16 bis 22 Uhr besichtigt werden. Bei Interesse an einer eineinhalbstündigen Ausstellungsführung können Gruppen oder Schulklassen zur Terminvereinbarung Kontakt mit der Beratungsstelle Brennessel aufnehmen.

Die Ausstellung wurde von der Fachberatungsstelle „FreiJa - Aktiv gegen Menschenhandel“ des Diakonischen Werks in Freiburg konzipiert und war bereits an vielfältigen Orten in Baden-Württemberg zu Gast. Die visuell-auditiv ansprechende Ausstellung informiert und sensibilisiert (potenziell) betroffene Personen, Angehörige und pädagogische Fachkräfte für die perfiden Strategien der Loverboys. Darüber hinaus beinhaltet die Ausstellung Kurzfilme zur Thematik und weist auf bestehende Unterstützungsangebote hin. Die Auftaktveranstaltung zur Ausstellung findet am Mittwoch, 28. Februar, um 16 Uhr mit einem Gastvortrag über die Loverboy-Methode von Sonja Lindenkreuz von der Fachberatungsstelle „FreiJa“ statt.

Terminvereinbarung zu Ausstellungsführungen bei der Beratungsstelle Brennessel Biberach, Fachberatung bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend, Telefon 07351/3470350, per Mail an: [email protected]. Weitere Infos gibt es unter www.brennessel-biberach.de.