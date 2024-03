Der FV Biberach hat das Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga gegen den SV Maichingen zu Hause mit 3:5 (0:2) verloren und ziert damit weiter das Tabellenende. Für die Biberacher trafen Jonathan Hummler und Robin Biesinger, der zwei Foulelfmeter verwandelte. Zudem sah Zugang Yannick Maurer bereits nach 36 Minuten wegen groben Foulspiels die Rote Karte von Schiedsrichter Mario Doser.

Gespielt waren 74 Minuten vor knapp 250 Zuschauern auf dem Kunstrasen II am Biberacher Erlenweg. Biesinger hatte gerade einen an Simon Schwarz verschuldeten Foulelfmeter sicher in die rechte untere Ecke gesetzt und damit den 2:2-Ausgleich für den FV Biberach erzielt. Die gesamte Mannschaft jubelte mit dem Torschützen, denn sie hatte mit zehn Mann den 2:0-Vorsprung der Gäste, der durch ein Eigentor von Zvonimir Borac bereits nach elf Minuten und einen Treffer von Kapitän Michael Klauß per Kopf (45.) entstanden war, egalisiert.

Hoffnung wurde schnell zerstört

Hoffnung sogar auf den so wichtigen Siegtreffer keimte bei den Gelb-Blauen und ihrem Anhang auf, die aber Januar Hetemi (81.) und Adrian Heinle (85.) mit zwei weiteren Toren für den GSV Maichingen zunichtemachten. Hetemi durfte bis zum Sechzehner durchlaufen, wurde nicht angegriffen und traf zum 3:2 für Maichingen. Vier Minuten später hatte Timo Beier eigentlich schon geklärt, ging unnötig ins Eins-gegen-Eins und verlor den Ball an Heinle, der nur noch einzuschießen brauchte. So hatte sich der FV Biberach selbst um den verdienten Lohn der Aufholjagd gebracht.

Daran änderte auch das 3:4 durch den zweiten Biesinger-Elfmeter nichts, da erneut Hetemi einen Konter zum Endstand von 3:5 einschoss. „Mit den drei Punkten bin ich sehr zufrieden, denn mit Punkten kann man besser arbeiten, aber mit dem Spielverlauf natürlich nicht“, fasste Maichingens neuer Coach Guiseppe Iorfida die 95 Minuten zusammen. Wenn man 2:0 führt und einen Mann mehr auf dem Platz hat, müsse man das Spiel nach Hause fahren, aber aus seiner Erfahrung gelinge das selten, weil der Gegner nichts mehr zu verlieren habe.

Wir hatten uns das ganz anders vorgestellt, doch die erste Halbzeit war richtig schlecht. Trainer Bernd Maier

Das sah auch Biberach neuer Trainer Bernd Maier so, der in seinem ersten Pflichtspiel zwei Gesichter seiner Mannschaft sah. In der ersten halben Stunde war der FV Biberach wie in den vergangenen Spielen in der Hinrunde auch sehr nervös, ließ sich auf eigenem Platz unter Druck setzen und geriet früh in Rückstand. „Wir hatten uns das ganz anders vorgestellt, doch die erste Halbzeit war richtig schlecht. Nach den guten Auftritten in der Vorbereitung bin ich doch sehr enttäuscht. Dennoch haben wir verdient verloren, sind aber keineswegs schon abgestiegen“, betonte Maier.

Rückstand wächst

Aussichtslos ist die Lage noch nicht, aber der Rückstand auf das rettende Ufer ist jetzt bereits auf acht beziehungsweise zehn Punkte angewachsen. Viel Holz, das der FV Biberach da in den kommenden Wochen wegräumen muss. „Die Moral in der Mannschaft stimmt, wir müssen weitermachen. Warum wir heute wieder so schlecht angefangen haben, kann ich mir auch nicht genau erklären“, meinte Kai Luibrand, der wie seine Kollegen nach der Pause eine ganz andere Körpersprache zeigte. Am Ende reichte es aber doch nicht.

Am nächsten Samstag muss der FV Biberach beim VfL Pfullingen antreten, der überraschend bei Calcio Leinfelden-Echterdingen gewann. „Es gibt sicher leichtere Aufgaben, aber es hilft ja nichts“, so Luibrand.

FV Biberach – GSV Maichingen 3:5 (0:2). FVB: Beck – Nikolic (90.+2 Schneider), Borac (46. Biesinger), Grimm – Beier (85. Baur), Wistuba, Wilpert (82. Rondinella), Maurer – Geiger (53. Schwarz), Luibrand, Hummler. Tore: 0:1 Eigentor Zvonimir Borac (11.), 0:2 Michael Klauß (45.), 1:2 Jonathan Hummler (56.), 2:2, 3:4 Robin Biesinger (76./FE, 87./FE), 2:3, 3:5 Januar Hetemi (81., 89.), 2:4 Adrian Heinle (85.). Bes. Vork.: Rot für Yannick Maurer (FVB, 36.). SR: Mario Doser (Scheer). Z.: 250.