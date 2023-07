Die Kreativität entdecken

Die Jugendkunstschule Biberach hat aufregende Neuigkeiten für alle kunst–, tanz– und theaterbegeisterten Kinder und Jugendliche. Das neue Jahresprogramm 2023/24 ist da und verspricht eine Vielzahl an aufregenden Kursen und Workshops für junge Kreative. Von „Magie der Stoffe“, „Musikwerkstatt“, „Hip–Hop“, bis hin zu „Comic“ und „Siebdruckkursen“– egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, in der Juks ist für jeden etwas dabei!

Der Theaterkurs „35 Kilo Hoffnung“ unter der Leitung von der Theaterpädagogin Yvonne Brandes und Kamadevi M.S. Scheuffele bringen die Teilnehmer das zeitgenössische Theaterstück „35 Kilo Hoffnung“auf die Studio–Bühne, das das Thema Mobbing, Ausgrenzung, Hoffnung und Vertrauen geht. Die Jugendkunstschule bietet eine Bandbreite an Theaterkursen für Kinder von vier bis 24 Jahren an.

Für alle, die ihre Kreativität in Bildern ausdrücken möchten, bieten die vielseitigen Comic–Kurse von Dozentin Ellen Njie eine Möglichkeit sich auszudrücken. Im Kurs kann erlernt werden, wie man fesselnde Geschichten zeichnet und Charaktere zum Leben erwecken kann.

Neue Kurse im Bereich Mode–Design und Upcycling werden von Dozentinnen Andrea Lintner–Fimpel und Silke Debler angeboten. In den neuen Kursen haben alle Teilnehmer die Chance, die neuesten Trends im Mode–Design zu entdecken und lernen gleichzeitig, wie Sie durch Upcycling aus alten Kleidungsstücken wahre Schätze zaubern können.

Von den Urban Dance und Hip–Hop Kursen mit der neuen Dozentin Jasemin Balikavlayan und Ziya Aktas bis hin zu musikalischen Früherziehung unter der Leitung von Uli Marquart entdecken die Kinder und Jugendliche die Freude an Musik und Rhythmen.

Eine große Vielfallt an Jahreskursen im bildnerischen und musikalischen Bereich, im Tanz und Theater wird für Kinder und Jugendliche in den großzügigen Räumen der Juks angeboten.

Die Kurse starten im September, die Anmeldungen für alle Kurse sind bereits in vollem Gange. Das Jahresprogrammheft liegt an den üblichen Stellen in der Stadt sowie in der Jugendkunstschule aus, zudem ist das Angebot der Jugendkunstschule online einsehbar.

Anmeldung