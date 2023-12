Alle fünf Spieler verlassen den Verein und damit das wahrscheinlich sinkende Schiff aus privaten Gründen mitten in der Saison. Menschlich gesehen sind diese Entscheidungen nachvollziehbar, aber sportlich und moralisch doch ein wenig infrage zu stellen.

Und was ist mit einem adäquaten Trainer? So mancher hat sofort abgesagt, als er FV Biberach hörte, bei anderen ist es die sportliche Lage, bei wieder anderen wohl auch das liebe Geld. Dennoch sind die Verantwortlichen gefordert, eine einigermaßen konkurrenzfähige Mannschaft mit einem motivierten Trainer auf die Beine zu stellen. Und zudem muss ein Plan B ausgearbeitet werden, der eine gute Rolle auch bei einem Abstieg in die Landesliga sicherstellt.

Denn auch diese Liga wird kein Zuckerschlecken. Aber vielleicht belehrt uns das Team eines Besseren, legt in der Rückrunde eine Serie hin und bleibt in der Verbandsliga. Für die hiesigen Fans und die Spieler wäre dies ein toller Weihnachtswunsch. Die Hoffnung stirbt zuletzt.