„Die Gesellschaft baut auf Sie!“

Wie es Tradition ist an der Hochschule Biberach (HBC) haben die Fakultäten Ende November ihre Bachelor-Absolventen aus dem Studienjahr 2022/23 verabschiedet - dafür kamen laut Pressemitteilung der Hochschule 400 Gäste in die Biberacher Stadthalle, um gemeinsam und gebührend diesen Studienabschluss zu feiern.

Matthias Bahr, Rektor der HBC, appellierte an die ehemaligen Studierenden, ihr Wissen nicht nur im fachlichen Bereich anzuwenden. Denn „gute Bildung“ zeichne sich durch ein breites, interdisziplinäres Verständnis aus - und genau dies sei wichtig, wie die aktuellen Nachrichten und Diskussion in der Welt zeigen würden, so Bahr. Die Absolventen hätten im Studium wissenschaftliches Arbeiten gelernt und wie Quellen umsichtig ausgewertet werden. „Nutzen Sie diese Fähigkeiten und seien Sie kritisch gegenüber Meinungsmache. Unsere Gesellschaft baut auf Sie!“, sagte Matthias Bahr.

In Grußworten gaben die Absolventen mit kleinen Episoden Einblicke in Studium und Studentenleben wieder. Diese Perspektiven waren so unterschiedlich wie die Studiengänge, in denen die jungen Menschen studiert haben. Viele der ehemaligen Studenten sind bereits im Beruf, andere haben sich entschieden, ihre Fähigkeiten in einem speziellen Master-Programm weiter zu vertiefen. Dafür haben sie sich an einer anderen Hochschule oder Universität eingeschrieben, oder sind für weitere zwei bis drei Semester an der HBC geblieben.

Wie auch immer sie sich entschieden haben, die Freude war groß, zum Abschluss des Bachelor-Studiums nochmal zusammenzukommen, Lehrer und Mitarbeiter zu treffen und mit Kommilitonen aus allen Studiengängen zu feiern - bis tief in die Nacht und bei bester Party-Stimmung, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zum Abschied lud Wolfgang Brune, Prorektor für Nachhaltigkeit, Diversity und Digitalisierung ein, sich der Alumni-Community der Hochschule Biberach anzuschließen. Ob in den Fakultäten oder über den zentralen Förderverein der Hochschule, seien die Ehemaligen herzlich willkommen, sich in die fachlichen Debatten und die persönlichen Netzwerke einzubringen.