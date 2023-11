Die Geschichte der oberschwäbischen Landschaft

Die Erdgeschichte Oberschwabens war Thema einer Projektarbeit der Klasse 9/10 Realschule des Bischof-Sproll-Schulzentrums. Dabei entstanden mehrere kurze Videos, die diese Geschichte aus Sicht der Jugendlichen darstellen.

Andreas Schwab, Vorsitzender der Gesellschaft Oberschwabens, wird am Donnerstag, 9. November, über das Thema Erdgeschichte, insbesondere über die Formung der Landschaft durch die Gletscher der Eiszeiten, referieren. Dabei geht es auch um die Entstehung der europäischen Hauptwasserscheide und die großen oberschwäbischen Moore. Im Vortrag werden die Schüler-Videos aufgegriffen, um in die jeweiligen Themen einzusteigen. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten und findet um 19.30 Uhr in der Aula des Bischof Sproll Schulzentrums in Rissegg statt.