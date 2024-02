Für alle Jugendlichen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind oder die sich über ihre Karrieremöglichkeiten informieren wollen, ist der 12. April ein wichtiger Termin: Dann findet von 9 bis 17 Uhr wieder die Ausbildungsmesse „future4you“ statt. Nach zwei Jahren im früheren B1-Baumarkt im Gewerbegebiet Stegwiesen, steigt die Messe diesmal wieder in der Stadthalle, der Gigelberghalle und der Stadtbierhalle. Rund 120 Firmen, Organisationen und Hochschulen informieren über rund 300 Ausbildungsberufe und Studiengänge.

„Nach mehreren Jahren coronabedingter Veränderungen freuen wir uns nun, die Messe wieder in gewohntem Umfang an ihrem ursprünglichen Veranstaltungsort austragen zu können“, sagt Patrick Schirmer. Der Ausbildungsleiter der Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH ist der neue Leiter des Organisationsteams der „future4you“. Schirmer hat die diese Aufgabe von Jochen Schuster übernommen. Er danke Schuster herzlich für seinen engagierten Einsatz für die Messe. „Gerade in den vergangenen Jahren war die Organisation bedingt durch die neuen Räumlichkeiten und Coronaauflagen mit großem Aufwand verbunden“, so Patrick Schirmer.

Freigelände auf dem Gigelberg

Die Liste der ausstellenden Betriebe ist umfangreich und vor allem abwechslungsreich. Mehr als 120 Aussteller präsentieren rund 300 verschiedene Ausbildungsberufe und Studiengänge. Neben kaufmännischen Berufen werden auch technische Berufsbilder und handwerkliche Berufe vorgestellt. Mehrere Hochschulen informieren über ihre verschiedenen Studiengänge. Daneben bieten einige Unternehmen auch duale Studienmöglichkeiten an. Diese finden abwechselnd im Betrieb und der Hochschule statt.

Im Außenbereich der Gigelberghalle erwartet die Besucher der Infotruck der Metall- und Elektroindustrie, in dem Ausbildungsberufe anhand von Exponaten praktisch erkundet werden können. Des Weiteren gibt es auf dem Freigelände Stände der Bau- sowie der Elektroinnung.

Neben den Jugendlichen sind auch deren Eltern auf der Biberacher Bildungsmesse willkommen. „Ich finde es sehr wichtig, dass wir die Eltern gezielt mit ansprechen. Sie sind für ihre Kinder eine entscheidende Stütze bei der Berufswahl. Wir hoffen, dass viele Eltern von diesem Angebot Gebrauch machen und nachmittags die ,future4you’ besuchen“, sagt Patrick Schirmer.

Ergänzende Online-Plattform

In diesem Jahr erhalten alle Aussteller die Möglichkeit, sich kostenlos auf der erfolgreichen Online-Plattform „future4you“ mit ihren Ausbildungsstellen und Studienmöglichkeiten zu präsentieren. Die Online-Plattform „future4you“ ist somit eine gute Ergänzung zur Bildungsmesse in Präsenz am 12. April 2024. „Sie bietet den Jugendlichen, wie auch den Eltern das ganze Jahr über eine gute Gelegenheit, um sich über die regionalen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten rundum zu informieren“, so Schirmer.

Unter future4you-bc.de finden sich für Besucher wie auch Aussteller zahlreiche Informationen rund um die Messe. Dort ist auch die digitale „future4you“-Online-Plattform zu finden.

Ausrichter der future4you in Biberach ist der Rotary-Club Biberach „Weißer Turm“ in Kooperation mit der Stadt Biberach, der AOK Ulm-Biberach, der Agentur für Arbeit und der Kreishandwerkerschaft aus Biberach, der IHK Ulm und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall Ulm sowie der Uhlmann(f) GraphicDesigners und der Schwäbisch Media (Schwäbische Zeitung und Südfinder). Stellvertretend für den Rotary-Club Biberach „Weißer Turm“ ist Patrick Schirmer, Ausbildungsleiter der Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH, für die Organisationsleitung verantwortlich.