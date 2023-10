Die Filmfestspiele bei

In der Ausstellung „Biberach in 52 Objekten“ im Rahmen der Heimattage im Eingangsfoyer des Biberacher Rathauses ist in der Woche von 30. Oktober bis 5. November ein Goldener Biberach zu sehen. Die Biberacher Filmfestspiele finden seit 44 Jahren Anfang November statt. Filmschaffende präsentieren jährlich ihre neusten Werke. Das Festival wurde 1979 vom Biberacher Ehrenbürger Adrian Kutter gegründet, seit 2003 wird es vom Verein Biberacher Filmfestspiele veranstaltet. Preise in verschiedenen Kategorien werden vergeben, unter anderem den Goldenen Biber für den besten Spielfilm, aber auch Sonderpreise wie der Schüler- und Publikums-Biber sowie der Silberne Biber für besondere Leistungen um Film und Kino.bDie diesjährigen 45. Filmfestspiele haben das Motto „Best of plus“. Gezeigt werden ehemalige Gewinnerfilme und Plus-Filme, die in diesem Jahr neu eingereicht wurden. Die diesjährigen Biber werden in zwei Kategorien vergeben: der Goldene Biber für den besten Spielfilm und der Silberne Biber für den Schauspieler und Autor Edgar Selge für besondere Leistungen um den deutschen Film.

Alle bisher vorgestellten Objekte der Ausstellung „Biberach in 52 Objekten“ finden sich unter www.heimattage-biberach.de/biberach-in-52-objekten/