Der FV Biberach hat seinen ersten Saisonsieg in der Fußball–Verbandsliga eingefahren. Der 3:2–Erfolg gegen den FV Rot–Weiß Weiler, der bereits zur Pause feststand, war am Ende ein sehr glücklicher Sieg. Die Treffer für den Gastgeber erzielten Manuel Münst per Foulelfmeter, Kai Luibrand und Kapitän Jonathan Hummler.

Entscheidende Szene in Minute 84

Die wohl entscheidende Szene des Spiels lief in Minute 84 vor den Augen der rund 350 Zuschauer im Biberacher Stadion ab. Die Gäste aus dem Allgäu wollten sich endlich belohnen für ihr druckvolleres Spiel im zweiten Durchgang. Der aus Wangen gekommene Kaan Basar wurde im Strafraum von einem zu hohen Bein von Dario Nikolic bedroht, was Schiedsrichter Mario Doser aus Scheer als elfmeterreif würdigte.

Aber wieder einmal bestätigte sich das geflügelte Wort, dass der Gefoulte selbst nicht antreten sollte. Biberachs Keeper Alexander Beck fischte den Schuss von Basar aus dem linken Eck und rettete seiner Mannschaft die drei wichtigen Punkte.

Kramer trifft zum 1:2

„Ich habe den Spieler gelesen und mich dann auf meine Intuition verlassen“, meinte Beck, der sich für die richtige Ecke entschied. „Glück gehört natürlich auch ein wenig dazu“, so der Biberacher Torwart, der schon nach einer halben Stunde des Spiels im Mittelpunkt stand.

Weilers Pirmin Fink hatte einen direkten Freistoß aus 22 Meter geschossen, der Ball sprang kurz vor Beck so auf, dass er dem Keeper ins Gesicht sprang und Kai Kramer den Ball zum zwischenzeitlichen 1:2 aus Sicht der Gäste einköpfen konnte.

Münst ein sicherer Elfmeterschütze

Der FV Biberach hatte da schon 2:0 geführt, weil er aus den vorangegangenen Partien offensichtlich gelernt hatte und mit dem Anpfiff konzentriert zur Werke ging, allerdings auch das Glück des Tüchtigen hatte, als Nikolic zweimal auf der Linie klären konnte. Manuel Münst erwies sich nach 14 Minuten wieder einmal als sicherer Elfmeterschütze, vier Minuten später nutzte Luibrand einen Pass von Münst zum zweiten Treffer.

„Wir haben danach aber nachgelassen und den Gegner eingeladen, stärker zu werden“, freute sich Biberachs Trainer Oliver Wild lediglich über das Ergebnis.

Leistung nicht zufriedenstellend

Die Leistung sei nicht zufriedenstellend gewesen und der Sieg am Ende sehr glücklich und schmeichelhaft, ärgerte sich Wild. Basar hatte Weiler nach 45 Minuten zum Ausgleich geköpft, weil zum wiederholten Mal die Zuordnung in der Biberacher Defensive nicht stimmte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verwandelte Hummler eine Flanke von Robin Biesinger per Kopf zum dritten Treffer für den FVB, der damit mit einer Führung in die Pause ging.

„Ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie ruhiger und selbstbewusster auftreten soll“, so Wild. Das Gegenteil war der Fall: Die Aktionen wirkten in Durchgang zwei sehr zerfahren und unkontrolliert. Aber der alte und neue Tabellenletzte konnte dies nicht ausnutzen. „Ergebnisse sind immer gerecht, aber ich kann meiner Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Einstellung und Wille haben gestimmt“, resümierte Weilers Trainerfuchs Jürgen Kopfsguter.

Das Stenogramm zum Spiel:

FV Biberach — FV Weiler 3:2 (3:2). FVB: Beck — Wilpert, Keller, Nikolic, Biesinger — Baier (59. J. Diamant), Wistuba, Luibrand (86. Grundei), Schwarz (90. +5 Martin) — Münst (77. Wild), Hummler. Tore: 1:0 Münst (14./FE), 2:0 Luibrand (18.), 2:1 Kramer (35.), 2:2 Basar (45.), 3:2 Hummler (45. +2). SR: Doser (Scheer). Z.: 350.