Entertainment hoch zu Traktor: Um das 30–jährige Bestehen des Mostbesens zu feiern, richtet Familie Härle am Freitag, 4. August, ein Traktor–Festival aus. Einlass ist ab 18 Uhr, um 18.30 Uhr treten die „Trollys“ aus Bad Buchau auf.

Haupt–Act des Abends ist die fränkische Band „Dorfrocker“, die eine Mischung aus Rock und Volksmusik auf die Bühne bringt. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ spricht Markus Thomann, der in der Band das Akkordeon spielt, über die Idee, Festivals für Traktorfahrer mit ihren Traktoren zu veranstalten.

Auto–Konzerte sind den meisten Menschen ein Begriff. Doch ein Publikum, das auf Traktoren feiert, klingt erstmal ungewöhnlich. Wie kam es zu der Idee?

Markus Thomann: Wir haben während der Corona–Pandemie ein Lied für die Landwirte geschrieben, das heißt „Der King“. Wir selbst sind drei Brüder und auch drei Enkel eines Landwirts. Das Lied ging im Internet viral und weil während der Corona–Zeit nur Veranstaltungen wie Autokinos erlaubt waren, dachten wir: „Wir machen kein Autokino, sondern ein Traktor–Konzert.“

Unser erstes Konzert dieser Art haben wir dann in Hessen gespielt. Das hat eine richtige Welle losgetreten, mit der Folge, dass wir allein 2021 über 110 Traktor–Konzerte in Deutschland hatten. Nachdem 2022 die ganzen Feste und Open Airs wieder stattfanden, wollten wir die Traktor–Konzerte beibehalten.

Deshalb haben wir an ausgewählten Orten Traktor–Festivals veranstaltet, auf denen wir und meist eine Vorband auftraten. Die Festivals haben wir auf Regionen ausgerichtet: So gibt es beispielsweise eins in der Region Schwarzwald, eins in Oberschwaben und eben eins in Bad Schussenried.

Was ist das Besondere an einem Traktor–Festival?

Markus Thomann: Ganz am Anfang mussten die Leute noch mit Abstand und Maske auf ihren Landmaschinen sitzenbleiben. Das Besondere seit letztem Jahr ist, dass Leute zwar mit ihrem Traktor kommen können, aber auch Leute ohne Traktor mitfeiern. Es wird vor der Bühne einen Bereich geben, wo sich alle zusammenfinden — Traktorfahrer oder Nicht–Traktorfahrer, Kinder oder Erwachsene oder Oma und Opa. Unser Festival bietet also ein gutes Miteinander für verschiedene Generationen.

Für viele Kinder oder Leute, die mit der Landwirtschaft nicht viel zu tun haben, ist es außerdem besonders, dass sie auf einen Schlag ein paar Hundert Traktoren sehen. Wenn wir dann unser Lied „Der King“ spielen, hupen die Leute meist und es gibt Lichthupen und Blinker — das ist jedes Mal ein tolles Gefühl.

Worauf freut ihr euch als Band beim Festival in Dunzenhausen?

Markus Thomann: Wir sind ja selbst Landwirtsenkel, das heißt, wir freuen uns auf Jung und Alt und auf viele Dorfkinder. Wir sind ja nicht ohne Grund die Dorfrocker, wir kommen schließlich selbst aus einem kleinen Dorf. Von daher freuen wir uns immer auf verschiedene Regionen. Wir spielen in Dörfern in und um Bad Schussenried genauso wie in Dörfern an der Ostsee.

Jede Region hat spezielle Eigenheiten und wir freuen uns darauf, verschiedene Landstriche, Dörfer und Menschen kennenlernen zu können. Auch in Bad Schussenried waren wir schon das ein oder andere Mal und wissen, dass die Leute dort gut feiern können. Das Traktor–Festival wird mit Sicherheit ein schöner, feierfreudiger Abend.