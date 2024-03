Die Anmeldephase für die künftigen Fünftklässler in den weiterführenden Schulen in Biberach ist abgeschlossen. So verteilen sich die Schülerinnen und Schüler im Einzelnen.

Die meisten Fünftklässler werden in Biberach im Sommer in der Dollinger-Realschule starten. „Bis zum Stichtag haben sind 186 Schüler bei uns angemeldet worden. Meistens kommen bis Schulanfang noch ein paar dazu, so dass wir von rund 190 Fünftklässlern ausgehen“, sagt Rektor Marcus Pfab. Das sei aus Sicht der „Dolli“ eine hervorragende Zahl. Die Realschule bleibe somit also auch im kommenden Schuljahr siebenzügig.

Sehr zufrieden ist auch Ralf Lange, Schulleiter des Wieland-Gymnasiums (WG). 115 Fünftklässler sind bei ihm für das neue Schuljahr angemeldet worden, was eine Vierzügigkeit bedeutet. Gut angenommen wurde auch die sogenannten Forscherklasse, die das PG erstmals in Klassenstufe fünf anbietet. „Leider waren es zu viele, die in die Klasse wollten, so dass wir uns für einige Schüler andere Lösungen überlegen müssen“, sagt Lange.

Auch an anderen Schulen ist man zufrieden

Das benachbarte Pestalozzi-Gymnasium (PG) startet im kommenden Schuljahr ebenfalls mit vier fünften Klassen. Weitere Informationen und genaue Zahlen waren diese Woche aufgrund der Ferien nicht zu erhalten.

Auch das Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Rißegg bekommt fürs kommende Schuljahr regen Zuwachs. Vor allem in der Realschule sei die Nachfrage laut Schulleiter Markus Holzschuh erneut extrem hoch gewesen. So starten im kommenden Schuljahr insgesamt 154 neue Schülerinnen und Schüler in den fünften Klassen. 58 Schüler haben sich für die Realschule angemeldet, 50 für die Werkrealschule und 46 starten am Gymnasium des Bischof-Sproll-Bildungszentrums. „Wir sind sehr zufrieden mit der Anmeldesituation“, so der Schulleiter.

Zufrieden ist man auch an der Mali-Gemeinschaftsschule in Biberach aus: „Unsere Anmeldezahlen belaufen sich aktuell auf 39 zukünftige Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe fünf“, sagt Schulleiterin Stefanie Maier-Stützle. „Demnach werden zwei Lerngruppen gebildet.“ Erfahrungsgemäß würden sich die Zahlen aber zum Schulstart hin meist noch ändern und steigen etwas an.