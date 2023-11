Punkte sammeln und diese in Biberacher Geschäften gegen Rabatte einlösen oder die Parkgebühr bezahlen ‐ das ist das Prinzip der Bibercard. Die Bonuskarte und den gleichnamigen Verein gibt es inzwischen seit 20 Jahren. Die Vorstandsmitglieder Christian Heinzel, Ulrich Prestle und Udo Witzovsky glauben an eine gute Zukunft der Bibercard, trotz vieler Herausforderungen im Einzelhandel.

Rund 14.250 Bibercards sind inzwischen im Umlauf. Das Bonusguthaben, das darauf gespeichert ist beträgt rund 530.000 Euro. „Vor 20 Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass es einmal soweit kommt“, sagt Heinzel, der die Bibercard mit Prestle und Witzovsky 2003 aus der Taufe hob.

Wir haben versucht, eine Art lokales Geld zu schaffen. Christian Heinzel

85 Geschäfte und Dienstleister verteilen inzwischen Bibercard-Punkte. „Der Grundgedanke ist nach wie vor, dass Kundinnen und Kunden, die vor Ort einkaufen, einen Vorteil haben sollen, der dann auch auf die Händler abstrahlt“, sagt Heinzel. „Wir haben versucht, eine Art lokales Geld zu schaffen.“

App-Einführung 2017

Dass sich die Zahlen in den vergangenen Jahren so gut entwickelt haben, führen die drei Vorstandsmitglieder auf die Einführung der Bibercard-App im Jahr 2017 zurück, die die digitale Nutzung noch bequemer macht. „Das war im Vorstand ein heiß diskutiertes Thema. Auch, weil es eine Investition von 120.000 Euro bedeutet hat. Rückblickend war es aber der richtige Schritt“, so Heinzel. Gut unterstützt worden sei die Bibercard dabei von Kreissparkasse, Volksbank und weiteren Partnern.

Dass man mit Bibercard-Punkten auch die Gebühren in den städtischen Parkgaragen bezahlen kann, ist nach wie vor ein wichtiges Argument für viele Nutzer. Rund 35.000 Euro an Parkgebühren werden so jährlich bezahlt. „Das ist unser Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu vielen anderen Städten“, so Heinzel.

Uns ist wichtig auch in Zukunft in der Stadt Kooperationen zu schließen, mit der wir in der Kundenbindung erfolgreich sind. Christian Heinzel

Und auch die Möglichkeit für Firmen, den Sachbezug von 44 Euro im Monat oder Sonderzuwendungen steuer- und sozialabgabenfrei über das Bibercard-System zu gewähren, werde inzwischen von 108 Arbeitgebern genutzt. „Wir würden uns freuen, wenn wir da noch mehr Firmen gewinnen könnten“, sagt Prestle.

Ideen für die Zukunft

Eine Idee für die Zukunft ist, die Bibercard auch zu einer Art „Socialcard“ zu machen, so Heinzel. „Das könnte eine Kombination mit dem Stadtpass sein, der dann gleich aussieht wie die Bibercard und mit dem Ehrenamtliche oder sozial Bedürftige bei einem Einkauf mehr Bonuspunkte erhalten.“ Dazu bedürfe es aber einer Kooperation mit der Stadt. Eine weitere Idee wäre, auch den ÖPNV einzubinden, so dass man auch Fahrscheine für den Stadtbus mit der Bibercard bezahlen kann.

Aktuell läuft eine Zusatzpunkte-Aktion mit der Ewa Riss, bereits früher gab es auch schon Sonderpunkte beim Ticketkauf für das Marktplatz-Open-Air. Vor diesem Hintergrund bedauert der Bibercard-Vorstand, dass das Open-Air zumindest 2024 in Ehingen stattfindet.

So viele Leerstände wir jetzt hatten wir in Biberach noch nie. Ulrich Prestle

„Wir möchten, dass diese Konzerte künftig wieder in Biberach sind. Bei uns im Geschäft war an diesen Tagen immer sehr viel los“, sagt Witzovsky, der auch Betreiber der Mode-Ecke ist. „Uns ist wichtig auch in Zukunft in der Stadt Kooperationen zu schließen, mit der wir in der Kundenbindung erfolgreich sind. Das könnte man in vielen Bereichen noch intensivieren“, so Heinzel.

Erwartungen an das Innenstadtkonzept

Große Erwartungen hat der Bibercard-Vorstand an das neue Innenstadtkonzept, das von der Stadt in Auftrag gegeben wurde. „Uns ist wichtig, dass die darin vorgeschlagenen Maßnahmen zügig umgesetzt werden“, sagt Heinzel. „So viele Leerstände wir jetzt hatten wir in Biberach noch nie“, meint Prestle.

Ihn ärgere, dass man Biberach immer mit Städten vergleiche, in der die Situation noch schlechter ist. „Das bringt doch nichts. Wir müssen auf uns schauen und uns bemühen, die Räume mit qualitativ guten Angeboten zu belegen.“

Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es die Bibercard auch in 30 Jahren noch gibt. Christian Heinzel

Es gebe erfolgreiche Konzepte gegen Leerstände aus anderen Städten, die man zum Teil übernehmen könnte. „Dazu gehören zum Beispiel auch Pop-up-Stores, für die es auch Landeszuschüsse gibt“, so Heinzel. Wichtig sei eine kontinuierliche Attraktivität der Innenstadt, „nicht nur bei Highlight-Aktionen.“

„Bibercard gibt es noch in 30 Jahren“

Wie geht es weiter mit der Bibercard, die auch nach 20 Jahren organisatorisch noch immer stark mit ihren Gründern verknüpft ist. „Noch sind wir motiviert und verstehen uns blind“, sagt Witzovsky. Ziel sei aber, das Ganze rechtzeitig in jüngere Hände zu geben, um den Fortbestand der Bibercard in den nächsten Jahrzehnten zu sichern, meint Prestle.

„Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es die Bibercard auch in 30 Jahren noch gibt“, sagt Heinzel. „Dann mit vielen weiteren Zusatzfunktionen.“