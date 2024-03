Nach 28 Jahren an der Werbegemeinschaft Biberach hat Gustav Eisinger sein Amt als Vorsitzender an Stefanie Stedtnitz abgegeben. Der Dank für Eisingers Arbeit, aber auch das obligatorische Dauerthema Parkplätze in der Innenstadt prägten die Mitgliederversammlung der Werbegemeinschaft diese Woche im Hans-Liebherr-Saal. Und auch eine Beitragserhöhung hat die Versammlung beschlossen.

Gerne hätten die rund 50 Besucher der Versammlung erfahren, was die neue Vorsitzende Stefanie Stedtnitz mit der Werbegemeinschaft künftig vorhat. Die 53-jährige Diplom-Kauffrau aus Biberach, die seit 2011 als Alleininhaberin das Gewürzgeschäft Herzel führt, hatte ihre Teilnahme aber krankheitsbedingt vorab absagen müssen. So stand an diesem Abend der Blick zurück auf die Ära Eisinger im Mittelpunkt.

Mitgliederzahl verdoppelt

Zusammen mit Friedrich Kolesch und Günter Warth hatte der inzwischen 67-jährige Bäckermeister 1996 den Vorsitz in der Werbegemeinschaft übernommen. „Wir dachten damals, wir könnten die Arbeit auf drei Köpfe verteilen, stattdessen haben wir dreimal so viel gearbeitet“, meinte Eisinger. Der Verein der Biberacher Einzelhändler, Gewerbetreibenden und Selbstständigen konnte die Mitgliederzahl in seiner Amtszeit von damals etwa 60 auf heute 110 annähernd verdoppeln.

„Wir haben einige große Erfolge erreicht“, so Eisinger und nannte als Beispiele die erste Stunde kostenloses Parken in den städtischen Parkgaragen, den Musikfrühling, die Initiierung des Christkindles-Markts, die langen Einkaufsnächte und den verkaufsoffenen Sonntag. Dass er den Vorsitz nun abgebe, habe nichts mit der Werbegemeinschaft zu tun, versicherte Eisinger, „das sind rein persönliche Gründe“. Mit Stefanie Stedtnitz, die wir der gesamte Vorstand einstimmig gewählt wurde, bekomme die Werbegemeinschaft eine „quirlige Unternehmerin, die das Amt der Vorsitzenden, kompetent und eifrig ausführen werde, sagte Eisinger.

„Leben von den Reserven“

Die beiden Co-Vorsitzenden Kolesch und Warth, die ihre Ämter weiterführen, blickten mit Stolz und etwas Wehmut auf Eisingers Amtszeit zurück. „Bei aller Unterschiedlichkeit als Typen haben wir gut zusammengearbeitet und sind Freunde geworden“, sagte Kolesch zu Eisinger. Auch Oberbürgermeister Norbert Zeidler schloss sich dem Lob für Eisinger an: „Sie waren ein sympathischer, zuverlässiger und engagierter Frontmann der Werbegemeinschaft.“ Als Ausschussmitglied wird Eisinger der Werbegemeinschaft weiterhin erhalten bleiben.

Einen Wechsel gab es auch auf dem Posten des Kassiers. Nach 17 Jahren gab Peter Huhndorf das Amt an Thomas Schick ab. Zwar verfügte die Werbegemeinschaft zum Jahresende 2023 über Barmittel von rund 68.000 Euro, das Jahresergebnis mit einem Minus von knapp 9000 Euro zeigte allerdings auf, „dass wir seit einiger Zeit von den Reserven leben“, so der scheidende Vorsitzende Eisinger.

Höhere Beiträge

Seine letzte Amtshandlung war deshalb das Herbeiführen eines einstimmigen Beschlusses einer moderaten Beitragserhöhung. Diese fällt, je nach Jahresumsatz eines Mitgliedsbetriebs, unterschiedlich hoch aus. Die Spanne der Beitragserhöhung reicht von drei Euro pro Monat (von 12 auf 15 Euro) für Marktleute bis zu 30 Euro (von 180 auf 210 Euro/Monat) für Mitglieder ab 1,5 Millionen Euro Brutto-Jahresumsatz.

Eisinger sprach auch von den Herausforderungen für den Einzelhandel und nannte unter anderem hohe Energiekosten, Bürokratie und Fachkräftemangel. Es werde immer schwieriger, heute noch ein „normales“ Geschäft zu betreiben. „Der Trend geht zu flexiblen Konzepten mit anderen Öffnungszeiten. Das sind eher Teilzeitgeschäfte“, meinte Eisinger und erteilte dem Wunsch nach einem möglichst auto- und stellplatzfreien westlichen Marktplatz eine Absage: „Wir sind hier nicht auf einer italienischen Piazza.“ Es brauche bestmögliche Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende. Dazu gehörten auch Parkplätze.

Plädoyer für Marktplatz-Parkplätze

Einen Ball, den auch Friedrich Kolesch aufnahm und warnende Beispiele aus anderen Städten anführte. Es brauche Parkplätze auf dem Marktplatz gerade auch für die Geschäfte des kurzfristigen Bedarfs. „In vielen Städten sind die bereits an den Rand gewandert.“ Für den westlichen Marktplatz habe man im Gemeinderat jetzt eine Lösung gefunden, die dieses Jahr umgesetzt wird. „Ich glaube, dass das gut wird - wenn auch mit dem Wermutstropfen, dass wir dort dauerhaft weniger Parkplätze haben.“

Unterstützung erhielt er von Marktbeschicker Stefan Münch. „Von neun Wochenmärkten, die ich beschicke, ist Biberach der konstanteste“, sagte er. Auch die Marktkunden seien auf innerstädtische, kostengünstige Stellplätze angewiesen, meinte er und nannte Ravensburg als Negativbeispiel.

Zeidler mit Lösung für westlichen Marktplatz zufrieden

Er sei mit der Lösung für den westlichen Marktplatz jetzt zufrieden, sagte OB Zeidler und versicherte den Händlern: „Wir rühren das Thema jetzt mal zwei Jahre nicht mehr an und beobachten, wie sich alles entwickelt.“ Gut fände er, wenn sich in Sachen Außengastronomie in diesem Bereich noch etwas mehr täte.

Der OB hob das Engagement der Stadt im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing hervor, der nun mit 1,5 Stellen und einem Etat von 70.000 Euro ausgestattet sei. Nach der Premiere im vergangenen Jahr soll es künftig jährlich einen Innenstadtrundgang mit Vertretern von Handel, Stadtverwaltung und Gemeinderat geben um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu finden.

Ausschussmitglied Matthias Walterspiel präsentierte in der Versammlung noch eine Anregung für eine höhere Sichtbarkeit der Werbegemeinschaft als Verein: einen Kubus mit Sitzgelegenheit und Werbeflächen samt Bepflanzungsoption. Ein selbstgebasteltes Modell hatte er gleich mit dabei. „Wir werden den Gemeinderat entscheiden lassen, was er von dieser Gestaltungsoption für den Marktplatz hält, kündigte Zeidler an.

Folgende Veranstaltungen hat die Werbegemeinschaft 2024 geplant

22. März: Lange Einkaufsnacht

4. Mai: Biberacher Musikfrühling

5. Mai: BCMobil (Biberacher Automobilausstellung)

15./16. August: Biberacher Schnäppchenmarkt

27. September: Lange Einkaufsnacht

3. November: Verkaufsoffener Sonntag

30. November bis 15. Dezember: Biberacher Christkindles-Markt