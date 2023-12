Die Deutsche Bank hat vor einigen Tagen ihre Finanzagentur am Holzmarkt 6 geschlossen. Die Finanzberater sind künftig am Marktplatz 7 zu finden. Einen Geldautomat, wie noch am Holzmarkt, betreibt die Bank dort für ihre Kunden nicht mehr.

Nicht alle Deutsche-Bank-Kunden in Biberach wussten allerdings von den Veränderungen. So standen mehrere in den vergangenen Tagen vor den zugeklebten Scheiben der früheren Filiale am Holzmarkt, weil sie am Automat Bargeld holen wollten, die Schiebetüren sich aber nicht mehr öffneten. Auch einen Aushang mit entsprechenden Informationen suchten sie vergebens.

Mietvertrag gekündigt

Auf Mediennachfrage bestätigt die Deutsche Bank die Schließung der Räume am Holzmarkt. Bereits zu Beginn dieses Jahres habe der Eigentümer angekündigt, den Mietvertrag für die Räume am Holzmarkt nicht zu verlängern, da er die Fläche anderweitig nutzen wolle, so ein Sprecher der Bank. Seitdem habe man eine neue Wirkungsstätte für den Agenturleiter und die beiden selbstständigen Finanzberater gesucht und diese nun am Marktplatz 7 in einem Gebäude der Bruno-Frey-Stiftung gefunden.

Man sei dankbar für diese Lösung, könne man im „herausragenden Wirtschaftsstandort“ Biberach auch künftig ein breites Spektrum an Finanzberatung abdecken, teilt die Deutsche Bank mit. Einen Geldausgabeautomat gibt es aber am neuen Standort nicht. Hierzu teilt der Banksprecher mit: „Für die Bargeldversorgung stehen verschiedene Shell-Tankstellen zur Verfügung; neben dem Bargeldangebot an vielen Kassen von Supermärkten bzw. des Einzelhandels.“

Zahlung per App oder Karte

Es habe an den Räumen am Holzmarkt Aushänge gegeben, die auf die Veränderungen hinweisen. Diese seien aber wohl durch die Bauarbeiten, ohne unsere Kenntnis“. entfernt wurden, so der Banksprecher. „Wir haben veranlasst, dass diese wieder kenntlich gemacht werden.“ Bis Donnerstagmorgen war dies jedoch nicht der Fall.

Neben der Nutzung von Bargeld könne das bargeldlose Zahlen per App oder Karte eine bequeme und sichere Alternative sein, so der Pressesprecher. „Für die Erledigung von Bankgeschäften, wie etwa Überweisungen oder Kontostandabfragen, stehen unsere leistungsfähigen Angebote im Online- und Telefonbanking zur Verfügung.“