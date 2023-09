Deutsch– und Integrationskurse der VHS weiter stark gefragt

Die Volkshochschule Biberach baut ihr Kursangebot im Deutsch– und Integrationsbereich stetig aus, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Dazu gehören auch Kurse am Abend, online oder mit Kinderbetreuung, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die VHS sei Ort der Begegnung und Bildung, heißt es in der Mitteilung. Hier treffen sich Menschen, um gemeinsam zu lernen und sich auszutauschen. „Die Integration ist für die Volkshochschule Biberach ein großes Thema“, so Leiterin Effi Holland. Ein relevanter Teil des Kursangebots seien Deutschkurse für Zuwanderer. Um der Nachfrage gerecht zu werden und Bedürfnisse der Interessenten zu berücksichtigen, erweitert und überprüft die VHS stets ihr Kursangebot.

Im Januar startete erstmals ein Online–Integrationskurs. Ein Integrationskurs in Präsenz mit Kinderbetreuung für Familien mit Kleinkindern ist ein weiteres neues Angebot. Auch Personen, die am Abend einen Deutschkurs besuchen wollen oder müssen, werden fündig. Zudem bietet die VHS Deutschkurse außerhalb Biberachs an: In Bad Buchau laufen zwei Integrationskurse, ein Integrationskurs in Riedlingen ist mit der VHS Donau–Bussen geplant. Mehrere Flüchtlingskurse gab es in Schemmerhofen und in der Gemeinschaftsunterkunft Dietenbronn. „Sprache ist ein wichtiger Baustein der Integration“, sagt der städtische Integrationsbeauftragte Daniel Poßeckert.

Mit dem Projekt „Wegweiser in den Beruf — Vom Integrationskurs in den Job“ bewarb sich die VHS für das Förderprogramm „Innovationsimpulse“ des Kultusministeriums. Mit dem Ziel, die Teilnahme an Weiterbildung zu erhöhen, fördert das Kultusministerium 2023 und 2024 innovative Projekte an Volkshochschulen. Eine Fachjury wählte aus 36 Anträgen 20 Förderprojekte aus. Mit dem Projekt „Wegweiser in den Beruf — Vom Integrationskurs in den Job“ überzeugte die Biberacher VHS die Jury. Ziel ist es, Teilnehmer aus Integrationskursen in Ausbildungsberufe zu vermitteln. Im Förderzeitraum bietet die VHS 20 entsprechende Integrationskurse mit je 25 Plätzen an. „Die Idee zu dem Projekt formte sich aus dem stetigen Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern“, so Effi Holland. „Einerseits haben wir Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, andererseits klagen viele Betriebe über einen Mangel an Arbeitskräften. Unser Projekt bietet eine klassische Win–win–Situation.“

In den Integrationskursen der VHS Biberach zeigen Mitarbeiter der Agentur für Arbeit auf, wie der Berufseinstieg gelingt. Die Teilnehmer werden in allen Schritten des Bewerbungsverfahrens unterstützt. Praktika sollen zudem das Interesse an Berufen wecken. Mithilfe des städtischen Amts für Bildung, Betreuung und Sport wurden erste Praktikaplätze in städtischen Kindertagesstätten vermittelt. Ähnliche Aktionen sind mit dem Hospital zum Heiligen Geist und Handwerks– und Gastronomiebetrieben geplant.

Die VHS freut sich über Projektinteressierte, ob als Teilnehmer am Integrationskurs, als kooperierender Betrieb oder künftige Deutschdozenten. Nähere Infos hat der städtische Integrationsbeauftragte Daniel Poßeckert, Telefon 07351/51-9199 oder Mail [email protected]. Wer sich für einen Integrations- oder Deutschkurs interessiert, wird unter Telefon 07351/51-338 oder per Mail an [email protected] beraten.