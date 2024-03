Deshalb befindet sich die ärztliche Versorgung in Gefahr

Mehr Patienten, viele Sprechstunden und weniger Geld: In dieser Situation befinden sich aktuell die vielen Hausärztinnen und Hausärzte in Baden-Württemberg. Die Mediziner sehen die Versorgung für die Patientinnen und Patienten gefährdet. Der Grund ist die sogenannte Budgetierung für Hausärzte, die rückwirkend seit dem vierten Quartal 2023 greift. Sie bedeutet, dass Leistungen, die Hausärzte für die Behandlungen ihrer Patienten bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) einreichen, nicht mehr voll ausgezahlt werden. Das Geld ist nicht vorhanden - und das obwohl ohnehin schon 1000 Hausärzte im Land fehlen.

Aber es könnte Realität werden, dass wir Leistungen, die wir bislang aus Kulanz nicht in Rechnung gestellt haben, künftig bei den Patienten privatärztlich abrechnen oder zumindest eine Zuzahlung fordern müssen. Christoph Haas

Es ist eine verzwickte Situation, in denen sich die Hausärzte aktuell befinden. Sie warten derzeit auf ihre Abrechnungen und wissen noch nicht, welche Abschläge es vonseiten der KV geben wird. So könnte es beispielsweise sein, dass die KV nur 90 Prozent oder weniger der Rechnungen bezahlt. Und am Ende bleiben die Ärzte auf einem Teil ihren Kosten sitzen.

Ärzte in Schockstarre

Für Christoph Haas, Biberacher Facharzt für Allgemeinmedizin, ist diese Situation mehr als unbefriedigend: „Noch ist die Stimmung eher ruhig. Ich würde sagen, wir befinden uns alle in einer Schockstarre und warten auf den großen Knall“, sagt der 38-jährige Biberacher Arzt. „Was aber jetzt schon klar ist, es wird sich wirtschaftlich negativ auf die Hausärzte auswirken.“ Was das am Ende für die Patienten bedeutet, will er sich nicht ausmalen.

Mehr Patienten, weniger Geld: Dr. Christoph Haas sorgt sich um die hausärztliche Versorgung in der Zukunft. Er fordert Hilfe vonseiten der Politik. (Foto: Tanja Bosch )

„Die Stimmung unter den Kolleginnen und Kollegen ist auf dem absoluten Tiefpunkt“, sagt auch Dr. Christopher Maier, Hausarzt in Hochdorf und Vorsitzender der Kreisärzteschaft Biberach. „Es ist wirklich frustrierend für alle Seiten.“ Und damit meint er auch die Patientinnen und Patienten.

Denn klar ist: Falls nicht mehr alle Leistungen von der KVBW übernommen werden, müssen die Hausärzte früher oder später Abstriche machen. „Das ist aber etwas, das keiner möchte und etwas, das wir uns auch nicht ausmalen wollen“, sagt Hass. „Aber es könnte Realität werden, dass wir Leistungen, die wir bislang aus Kulanz nicht in Rechnung gestellt haben, künftig bei den Patienten privatärztlich abrechnen oder zumindest eine Zuzahlung fordern müssen.“ Schließlich gehe es am Ende auch darum, dass eine Praxis überleben könne.

Mittel für Hausärzte aufgebraucht

Auch die Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg ist nicht glücklich über diesen Umstand. Die KVBW bekomme ihrerseits zu wenig Geld von den Krankenkassen und dies habe nun herbe Auswirkungen auf die Leistungsvergütung für die Hausärzte. In einer Pressemitteilung äußert sich die KVBW zur aktuellen Situation. Der Vorstandsvorsitzende Karsten Braun teilte dazu kürzlich mit: „Leider muss die KVBW bei den Hausärzten für das vierte Quartal 2023 wieder Abzüge bei den Leistungen vornehmen. Seit 2013 waren durch verschiedene Effekte ausreichend Mittel im hausärztlichen Vergütungstopf vorhanden, sodass trotz einer formalen Budgetierung kein Abzug erforderlich gewesen ist. Das ist nun leider vorbei, da diese Mittel aufgebraucht sind.“

Braun erläutert, dass die Budgetierung eine Vorgabe des Gesetzgebers darstellt. Danach bekommen die Kassenärztlichen Vereinigungen in den Bundesländern einen festen Betrag durch die Krankenkassen zur Verfügung gestellt, aus dem ein Großteil der Leistungen bezahlt werden muss. Da aber nicht klar ist, wie viele Patienten zum Hausarzt gehen, und auch nicht vorhersehbar ist, welche Behandlungen sie benötigen, muss die KV den Ärztinnen und Ärzten ein Budget zuweisen. Wenn das Gesamtbudget nicht ausreicht, werden Behandlungen nur zu einem geringeren Prozentsatz vergütet. „Das ist ungefähr so, wie wenn man beim Bäcker zehn Brötchen bestellt und nur acht bezahlt“, so Braun.

Warten auf den Gesetzentwurf

Hier kommt die Politik und auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ins Spiel. Bei den Hausärzten ist die Entbudgetierung sogar Gegenstand des Koalitionsvertrags. Sie wurde mehrfach versprochen und zuletzt im Januar wieder von Lauterbach angekündigt. Aber einen Gesetzentwurf dafür gibt es immer noch nicht. „Wir hoffen darauf, dass dieser Gesetzentwurf zügig kommt, sonst weiß ich nicht, wie es weitergehen soll“, so Haas. „Die Versprechungen der Politik bringen uns nichts“, sagt auch Christopher Maier. „Die Entbudgetierung muss kommen, und zwar schnell und bundesweit.“

Dr. Christopher Maier, Hausarzt in Hochdorf und Vorsitzender der Kreisärzteschaft Biberach (Foto: Elmar Grathwohl )

Und als wäre diese Situation und Ungewissheit nicht schon schlimm genug, hat dies auch Auswirkungen auf die ärztliche Versorgung in Zukunft: „Welche jungen Kollegen wollen sich das noch antun und als Hausarzt tätig werden, wenn die Leistungen nicht voll bezahlt werden?“, fragt sich Dr. Hass. „Und dann haben wir noch weniger Hausärzte als ohnehin schon.“ Denn Budgetierungen und Honorarkürzungen würden junge Kollegen abschrecken und ältere Kollegen motivieren, ihre Praxen zu schließen. „Ich will mir eine solche Zukunft in der hausärztlichen Versorgung gar nicht vorstellen.“

Weitere negative Auswirkungen hat dies auch für Menschen, die keinen Hausarzt haben: „Wir werden quasi gezwungen, keine neue Patienten mehr aufzunehmen“, sagt Dr. Maier. Aktuell gebe es schon einen Aufnahmestopp in nahezu allen hausärztlichen Praxen in der Region. „Aber wir würden gerne alle Menschen behandeln, die zu uns kommen, aber die Kapazitäten sind knapp und wenn wir dann nicht einmal mehr für die erbrachten Leistungen bezahlt werden, dann sehe ich die Zukunft in der ambulanten Versorgung als sehr gefährdet an“, so der Vorsitzender der Kreisärzteschaft Biberach. „Und das steigert auch nicht die Attraktivität unseres Berufs, wir haben ohnehin schon mit Nachwuchssorgen zu kämpfen.“