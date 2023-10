Derbys steigen in Bellamont und Erolzheim

Der Spitzenreiter SGM Ummendorf/Fischbach trifft in der Fußball-Kreisliga A I Riß im Heimspiel auf den SV Kirchdorf. Derbys stehen mit den Partien FC Bellamont gegen LJG Unterschwarzach und SV Erolzheim gegen BSC Berkheim an. Die SGM Reinstetten/Hürbel hat Schlusslicht Ellwangen zu Gast.

Die SGM Ummendorf/Fischbach ist derzeit eine Klasse für sich. Mehr als fünf Tore schießt die SGM im Durchschnitt in jedem Spiel. Nach acht Spielen ist eine weiße Weste daher fast selbstverständlich. Im anstehenden Heimspiel ist der SV Kirchdorf zu Gast. Die Illertaler waren zuletzt spielfrei, aber sie können mit dem bisherigen Saisonverlauf recht zufrieden sein. Platz sechs kann sich sehen lassen, der SVK hat schon andere Zeiten erlebt. Am Freitagabend ist das Gästeteam allerdings klar in der Außenseiterrolle. Spielort ist Fischbach.

Im Illertal steht wieder ein Derby an. Der SV Erolzheim empfängt den BSC Berkheim. Außerdem sind auch beide Vereine in der Tabelle Nachbarn und haben jeweils sieben Punkte. Beide Mannschaften fuhren am vergangenen Spieltag Niederlagen ein, es läuft nicht rund bei den Akteuren. Ein gewonnenes Derby könnte einen gewissen Befreiungsschlag bedeuten.

Der starke Aufsteiger SGM Reinstetten/Hürbel zeigte auch dem Bezirksliga-Absteiger SV Eberhardzell seine Grenzen auf und trat mit einem 3:2-Sieg die Heimreise an. Was kann Schlusslicht Ellwangen dem entgegensetzen? Der SV Ellwangen verlor sein Heimspiel gegen die SGM Ummendorf/Fischbach mit 1:7, was an sich noch kein Beinbruch wäre, aber kein Punkt aus sieben Spielen wird in Ellwangen Anlass zum Nachdenken geben. Die SGM Reinstetten/Hürbel kann mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz erobern, da der VfB Gutenzell spielfrei hat. Spielort ist Reinstetten.

Beim SV Winterstettenstadt, bei dem Bernhard Zeh als Interimstrainer auf Selim Kork gefolgt ist (siehe eigener Bericht auf dieser Seite), bedarf es schon einiger Anstrengungen, um in die Punkte zu kommen wie zuletzt im Heimspiel gegen den FC Bellamont. Auch gegen das Gästeteam von der SGM Tannheim/Aitrach wird es wieder eine Fleißaufgabe werden. Nach einem verkorksten Start ist die SGM auf dem aufsteigenden Ast, wie der Derbysieg gegen den BSC Berkheim zeigte.

Nach wie vor geht es beim FC Bellamont kaum voran. Zuletzt machte man zwar dem SV Winterstettenstadt das Leben schwer, aber am Ende stand man wieder mit leeren Händen da. Zum Derby reist die LJG Unterschwarzach an. Die LJG ist zwar Tabellennachbar, hat aber mit fünf Punkten drei Zähler mehr als der FCB. Außerdem kam Unterschwarzach bei der SGM Rot/Haslach zu einem 3:3-Unentschieden.

Die SGM Rot/Haslach hält sich noch gerade so im Tabellenmittelfeld, aber man sollte mal wieder drei Punkte holen. Ob da der SV Eberhardzell im Heimspiel der richtige Gegner ist? Eberhardzell verlor zwar gegen Reinstetten/Hürbel, aber in diesem Auswärtsspiel ist der SVE in der Favoritenrolle. Spielort ist Haslach.

Der 9. Spieltag im Überblick: SGM Ummendorf/Fischbach ‐ SV Kirchdorf (Freitag, 13. Oktober, 18.30 Uhr), SV Erolzheim ‐ BSC Berkheim (Samstag, 14. Oktober, 16 Uhr), FC Bellamont ‐ LJG Unterschwarzach, SGM Reinstetten/Hürbel ‐ SV Ellwangen, SGM Rot/Haslach ‐ SV Eberhardzell (alle Sonntag, 15. Oktober, 15 Uhr), SV Winterstettenstadt ‐ SGM Tannheim/Aitrach (Sonntag, 15. Oktober, 17 Uhr).

