Derbys in Warthausen und Laupheim

Der Aufsteiger SGM Muttensweiler/Hochdorf gibt am Samstag, 19. September, mit seinem Heimspiel gegen die SF Schwendi (Anpfiff 17 Uhr) den Startschuss zum vierten Spieltag der Bezirksliga Riß. Der Tabellenführer SV Reinstetten visiert im Kirchberger Waldstadion den vierten Sieg in Serie an. Schlusslicht Dettingen will in Baustetten erstmals Zählbares. Anpfiff ist bei allen Partien am Sonntag 15 Uhr.

Ihren allerersten Bezirksliga–Sieg landete die SGM Muttensweiler/Hochdorf vor Wochenfrist in Hochdorf, im dritten Heimspiel in Serie gegen die SF Schwendi rochiert man nach Muttensweiler. Da will man dann auch mit der gleichen Leidenschaft und mit dem Selbstvertrauen des ersten Sieges den aktuellen Tabellenfünften in Nöte bringen, im Idealfall schlagen. Die Gäste hatten zuletzt völlig überraschend einen rabenschwarzen dritten Spieltag mit gleich fünf Gegentreffern. Das Trainerduo wie auch die Mannschaft wollen auf dem schnellsten Weg die Wiedergutmachung, wohl wissend, dass der Aufsteiger auf eigenem Platz zur harten Nuss werden kann.

Nach einer Auftaktniederlage hat sich die SGM Warthausen/Birkenhard mit zwei Auswärtssiegen in Folge urplötzlich auf dem zweiten Platz verortet. Dieser kleine Lauf ist dann auch gleichzeitig der richtige Stimmungsmacher für das in Warthausen steigende Derby gegen den bisher noch ungeschlagenen SV Schemmerhofen. Die SGM will Platz zwei untermauern. Die Gäste haben eine zweiwöchige Spielpause hinter sich, wie gut die genutzt wurde, wird sich nun bei der klar formverbesserten SGM weisen. Auch der SVS bot in seinen zwei gespielten Partien gute Auftritte, mit einer Punkteteilung wie in beiden Partien der Vorsaison könnte man wohl gut leben.

Beim TSV Kirchberg hatte man sich aus den zwei zurückliegenden Partien gegen Aufsteiger wohl etwas mehr als nur zwei Punkte ausgerechnet. Der TSV bot da aber bessere Leistungen, als es der derzeit vorletzte Platz abbildet. Nun steht im eigenen Waldstadion der Tabellenführer SV Reinstetten vor der Tür, gegen den der TSV wohl einen Sahnetag braucht, um etwas Zählbares zu holen. Beim Gast läuft bisher alles nach Plan, ärgerlich ist aber der Ausfall des gelb–rot–gesperrten Mathias Wesolowski. Der Ligaprimus hat aber Alternativen für diese Position und ist der Favorit.

Zwei Auswärtssiege des SV Steinhausen innerhalb von vier Tagen in Pokal und Liga belegen das ansteigende Formbarometer. Nun steht im zweiten Saisonheimspiel gegen Wacker Biberach die Neuauflage der Relegationspartie vom Juni an, wo der SVS einen gebrauchten Tag hatte und mit 1:3 unterlag. Der SVS plant eine erfolgreiche Revanche. Beim punktgleichen Gast aus der Kreisstadt hofft man die Durchschlagskraft im Angriff aus eben dieser Partie und dem guten Saisonauftakt wiederzufinden. In Steinhausen könnte eine enge Partie anstehen, der Sieger darf dann auch von einem gelungenen Saisonstart sprechen.

Ansprechend gespielt, gut mitgehalten — mehr gab es für den SV Baustetten nach der ersten Saisonniederlage in Reinstetten aber in Abwesenheit mehrerer Stammkräfte nicht zu verbuchen. Gleichzeitig ging der SVB aber auch zum zweiten Mal in der laufenden Saison ohne einen eigenen Treffer vom Feld. Wieder ändern könnte man dies vom Papier her gegen Schlusslicht SV Dettingen, das auch am letzten Spieltag bestenfalls eine ansprechende Halbzeit auf den Rasen brachte und zum dritten Mal leer ausging. Im vierten Anlauf auf das erste Erfolgserlebnis hofft man auf den Einsatz von Spielmacher Fabian Lorenz und auch endlich mehr Spielglück.

Die TSG Achstetten war, wie vier weitere Bezirksliga–Vereine auch, unter der Woche im Pokal tätig. In der dritten Saison– und zweiten Heimpartie bekommt man es mit dem aktuellen Tabellendritten SGM Ringschnait/Mittelbuch zu tun. Im Vorfeld muss man dann von einer sehr anspruchsvollen Aufgabe für die TSG ausgehen, die aber unbedingt die ersten Heimpunkte will. Die SGM bezog am letzten Spieltag etwas überraschend ihre erste Saisonniederlage, die ihre Gründe auch in einer schwachen ersten Hälfte hatte. Deutlich griffiger spielte man in Halbzeit zwei. exakt da will die Mannschaft um Ex–TSG–Akteur Marc Müller nun nahtlos anschließen.

Mirko Micic als ein Teil des Trainerteams von Olympia Laupheim II steht zum dritten Mal in dieser Woche am Spielfeldrand, zum zweiten Mal innerhalb vier Tagen im Derby an der Hasenstraße gegen den SV Burgrieden. Co–Spielertainer Admir Causevic soll das Team auf dem Feld eine Woche nach dem ersten Ligasieg, zu dem er zwei Tore beisteuerte, zum zweiten Dreier führen. Der Aufsteiger wartet trotz bisher drei sehr couragierter Auftritte und meist auf Augenhöhe spielend noch auf seinen ersten Sieg. Gegen die spielstarke Heimelf braucht der SVB zunächst mal eine gut stehende Defensive, klares Ziel ist mindestens der dritte Punkt.