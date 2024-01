Derby und Spitzenspiel für die TG Biberach

Das Oberliga-Derby zwischen den Volleyballerinnen der TG Biberach und der TG Bad Waldsee wird am Samstag, 27. Januar, um 19 Uhr in der Wilhelm-Leger-Halle angepfiffen. Derzeit liegen die Biberacherinnen als Tabellenvierter vier Punkte hinter Ligaprimus Bad Waldsee.

Die Biberacherinnen haben bislang im neuen Jahr drei Siege eingefahren und dadurch acht Punkte holen können. Darunter das wichtige Spiel gegen den aktuellen Tabellendritten, den TV Rottenburg. Im letzten Auswärtsspiel gegen die TSG Eislingen siegten die Volleyballerinnen der TG souverän mit 3:0. Insbesondere die Leistung der beiden Mittelblockerinnen war dabei hervorzuheben.

Die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee sind ebenfalls gut ins neue Jahr gestartet und konnten ihre Siegesserie fortsetzen. Zu Beginn des Jahres setzten sie sich gegen den SSV Ulm durch und auch das letzte Heimspiel gegen die TG Nürtingen gewannen sie 3:0. Damit festigten sie den ersten Tabellenplatz.

Im Hinspiel gegen mussten die Biberacherinnen sich mit 1:3 (25:23, 31:33, 17:25, 12:25) geschlagen geben, wobei das Team der Trainer Dirk Lafarre und Peter Baur über zwei Sätze ein starkes Spiel zeigte, viel Gegenwehr bot, bevor im vierten Satz die Kräfte schwanden.

Dennoch sind die Mädels der TG Biberach dank der letzten gewonnenen Spiele und der Heimsiegserie voller Elan und fiebern auf ein spannendes Derby vor heimischem Publikum hin. Sie freuen sich auf einen Schlagabtausch auf Augenhöhe und möchten die Gegnerinnen mit druckvollen Aufschlägen, einer guten Blockarbeit und variablen Angriffen in Bedrängnis bringen, um so drei Punkte zu holen und eventuell in der Tabelle weiter nach vorne zu marschieren.