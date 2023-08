Der SV Alberweiler empfängt in der zweiten Runde des WFV–Pokals im Derby zweier Frauenfußball–Landesligisten den SV Mietingen (Anstoß: Sonntag, 11 Uhr).

Der SVA hatte in Runde eins mit 3:1 gegen den Landesligisten SG Altheim gewonnen, der SVM siegte mit 6:5 beim Landesligisten SC Unterzeil–Reichenhofen. Alberweiler geht als Favorit in die Partie am Sonntag.