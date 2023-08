Die Nationalitäten der Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen, ändern sich. Die Zahlen jedoch nicht. Weiterhin ist der Zustrom an Geflüchteten in Deutschland groß und die Landkreise erhalten dementsprechend viele Zuweisungen vom Land.

Wie sich die Situation im Landkreis Biberach darstellt und wie entschieden wird, welche Gemeinschaftsunterkünfte weiter betrieben werden, hat die „Schwäbische Zeitung“ nachgefragt.

Wie viele Gemeinschaftsunterkünfte betreibt der Landkreis momentan?

Der Landkreis Biberach betreibt aktuell 34 Gemeinschaftsunterkünfte mit insgesamt rund 1900 Plätzen. Momentan gibt es rund 400 freie Plätze. Da in den nächsten Wochen dem Landkreis weitere Flüchtlinge zugewiesen werden, werden diese bald belegt sein.

Ist der Landkreis auf der Suche nach weiteren Unterkünften?

Laut einem Sprecher ist der Landkreis Biberach ständig auf der Suche nach geeigneten Unterkünften. Nur so könne eine Belegung von Turnhallen vermieden werden.

In diesem Jahr sind mehrere Unterkünfte und weitere Plätze hinzugekommen: weitere Stockwerke in der ehemaligen Klinik in Riedlingen, im ehemaligen Personalwohnheim Laupheim, eine Unterkunft in Riedlingen (Mühlinsel), in Biberach in der Wetterkreuzstraße sowie Unterkünfte in Dettingen und Berkheim. In Bälde wird in der Gemeinschaftsunterkunft in der Bleicherstraße in Biberach ein weiteres Stockwerk in Betrieb genommen.

Hat der Landkreis irgendwelche Gemeinschaftsunterkünfte dieses Jahr aufgegeben?

Ja, und zwar die Notunterkunft im Ferienheim Paradiesele in Biberach. In Ertingen wurde die Gemeinschaftsunterkunft von der Gemeinde Ertingen als Anschlussunterbringung übernommen.

Rechnet der Landkreis damit, dass die Zahl der Zuweisungen von Flüchtlingen an den Landkreis ungefähr gleich hoch bleiben wird in den nächsten Jahren?

Niemand könne vorhersagen, wie sich die weltweite Fluchtsituation entwickeln werde, vor allem nicht in der Ukraine, so ein Sprecher des Landkreises. „Wir müssen zum einen flexibel bleiben und sollen keinen Platzüberhang vorhalten, auf Änderungen schnell reagieren können und möglichst keine Turnhallen belegen — das ist eine ziemliche Herausforderung.“

Aktuell plane der Landkreis Biberach mit Zuweisungen von etwa 90 bis 100 Personen pro Monat. Die Planungen würden diesen Entwicklungen ständig angepasst.

Läuft dieses oder nächstes Jahr in einer dieser Unterkünfte der Pacht-/Mietvertrag aus?

Die aktuell 34 Unterkünfte seien bezüglich der Vertragsverhältnisse eine Mischung aus lang– und kurzfristigen Verträgen. Einige der Unterkünfte seien im Eigentum des Kreises. Diese Vielfalt ermögliche es, flexibel und zeitnah auf Veränderungen reagieren zu können. In diesem Jahr laufe kein Vertrag aus, etliche Verträge hätten Verlängerungsoptionen.

Wer entscheidet, ob ein Pachtvertrag verlängert oder erneuert wird?

Die Entscheidung liege bei den Vertragspartnern. An allen Standorten, an denen Unterkünfte neu eingerichtet werden, informiere das Landratsamt Anwohner, Nachbarn und die Gemeinde. Die Entscheidung, ob eine Unterkunft an einem bestimmten Standort eingerichtet werde, sei Sache der Vertragspartner. Dies treffe auch auf eventuelle Vertragsverlängerungen oder die Nichtausübung eines Kündigungsrechts zu.

In Rottum geht das Gerücht um, die Gemeinschaftsunterkunft sei überbelegt, ist das korrekt?

Nein, aktuell leben 47 Personen in der GU Rottum. Die Unterkünfte werden kreis– und landesweit aufgrund des Zustroms wieder dichter belegt. Das Land gibt je Person 4,5 Quadratmeter vor. Die 47 Personen setzen sich aus 20 Erwachsenen und 27 Kinder/Jugendliche zusammen.

In den vergangenen Jahren wurden Plätze abgebaut und die Belegungen waren nicht so hoch, es wurde für Rottum aber immer von einer Belegung von bis zu 50 Personen ausgegangen.