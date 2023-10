Der SV Eberhardzell bittet zum Derby

Ein Nachbarschaftsduell steht in der Fußball-Kreisliga A I Riß zwischen dem SV Ellwangen und der SGM Rot/Haslach auf dem Programm. Der SV Eberhardzell empfängt im Derby den FC Bellamont. Spitzenreiter SGM Ummendorf/Fischbach hat spielfrei, aber die Tabellenführung kann der SGM nicht genommen werden.

Der SV Eberhardzell steht aktuell auf Platz vier, hat aber seinen spielfreien Sonntag bereits hinter sich. Trainer Jens Polm (Foto: SVE) fühlt sich beim SVE sehr wohl. „Es ist ein sehr guter Verein und ich habe eine tolle Truppe“, sagt er. „Als Saisonziel gilt es nach wie vor, unter die ersten vier zu kommen. Zwei individuelle Fehler sorgten leider dafür, dass wir gegen die SGM Ummendorf/Fischbach mit 1:2 den Kürzeren gezogen haben.“ Mit dem FC Bellamont als Gegner ist in Eberhardzell nun wieder Derbystimmung angesagt. „Ich bin vorsichtig bei Prognosen zu Derby-Begegnungen“, so Polm. „Gegen die LJG Unterschwarzach ließen wir zwei Punkte liegen, dies wollen wir natürlich gegen den FC Bellamont vermeiden.“ Der FC Bellamont ist Tabellenvorletzter, hat aber mit dem 2:1-Sieg gegen die LJG Unterschwarzach am vergangenen Sonntag ein Erfolgserlebnis verzeichnen können.

Der SV Ellwangen ergatterte bei der SGM Reinstetten/Hürbel ein Remis, das nicht unbedingt zu erwarten war. In der Tabelle war dieses Unentschieden allerdings der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Der SVE ist nach wie vor Schlusslicht mit vier Punkten Rückstand zum FC Bellamont. Aber auch das Gästeteam im Derby, die SGM Rot/Haslach, hat erst acht Zähler. Die Ausgangslage ist klar, der SV Ellwangen braucht einen Heimsieg, um wieder ein bisschen Hoffnung zu schöpfen. Die SGM Rot/Haslach könnte es, wenn es kein Lokalkampf wäre, etwas ruhiger angehen.

Wieder einmal steht die LJG Unterschwarzach dick unten drin. Die 1:2-Niederlage beim FC Bellamont tat der LJG richtig weh. Die SGM Tannheim/Aitrach ist am Sonntag zu Gast. Tannheim/Aitrach nährt sich in dieser Vorrunde mühselig, wie das Remis in Winterstettenstadt am vergangenen Spieltag wieder einmal gezeigt hat. Einen Sieg in dieser Begegnung wollen die Illertaler aber auf jeden Fall holen.

Der SV Kirchdorf hat Heimrecht gegen die SGM Reinstetten/Hürbel. Der SVK verlor in einem zeitweise engen Spiel gegen den Tabellenführer SGM Ummendorf/Fischbach. Der starke Aufsteiger SGM Reinstetten/Hürbel gab gegen Ellwangen zwei Punkte ab. Beide Mannschaften haben das Zeug, als Sieger vom Platz zu gehen.

So langsam wird die Luft für den BSC Berkheim dünner, der den VfB Gutenzell empfängt. Spielermangel ist beim BSC angesagt. Und das gegen den Bezirksliga-Absteiger. Der VfB Gutenzell konnte sich nach seinem spielfreien Sonntag auf Platz zwei behaupten und will nach der Begegnung näher am Tabellenführer dran sein. Der BSC Berkheim verlor das Derby gegen den SV Erolzheim deutlich mit 1:5 und befindet sich in der Tabelle im Sinkflug. Ob es gegen diesen Gegner zu etwas Zählbarem reicht, ist fraglich.

Langsam hat sich der SV Erolzheim ins Tabellenmittelfeld vorgearbeitet. Gastgeber SV Winterstettenstadt ist da als Tabellenfünfter bestens platziert. Erolzheim hat bislang mit 27 Gegentoren die meisten Treffer der Liga hinnehmen müssen. Aber auch die Abwehr des SVW (22 Gegentore) ist nicht die beste. Werden die Sturmreihen diese Partie entscheiden müssen?

Der 10. Spieltag im Überblick: LJG Unterschwarzach – SGM Tannheim/Aitrach, SV Eberhardzell – FC Bellamont, SV Ellwangen – SGM Rot/Haslach, SV Kirchdorf – SGM Reinstetten/Hürbel, BSC Berkheim – VfB Gutenzell, SV Winterstettenstadt – SV Erolzheim (alle Sonntag, 22. Oktober, 15 Uhr).