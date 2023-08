Der Riß-Radweg nimmt Gestalt an

Mit einem symbolischen Spatenstich ist der Bau des Riß-Radwegs zwischen Haberhäuslestraße (Brücke) bis Ulmer Straße (Brücke) in Biberach vor Kurzem freigegeben worden. Der geplante Radweg ist sowohl ein Teilstück des regionalen Hauptwegenetzes (Rad–Netz–Baden–Württemberg) als auch des „Donau–Bodensee–Radwegs“ und somit auch von überregionaler Bedeutung, teilt die Stadtverwaltung mit.

Mehr als 1000 Radfahrer nutzen den beliebten Weg täglich zusammen mit zahlreichen Fußgängern. Nun soll neben dem Gehweg, getrennt durch einen Grünstreifen, ein eigenständiger Radweg angelegt werden. Fußgänger werden dann den bestehenden Weg ungestört nutzen können, während sich Radfahrer auf einen drei Meter breiten Radweg freuen dürfen. Kalkuliert wird mit Gesamtkosten in Höhe von 510.000 Euro. Bund und Land bezuschussen das Vorhaben mit knapp 320.000 Euro, der Eigenanteil der Stadt beläuft sich somit auf circa 190.000 Euro. „Es wird eine neue, sehr attraktive Wegverbindung geschaffen, die motiviert, das Auto stehen zu lassen und das Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit zu nutzen“, so Bürgermeister Christian Kuhlmann.

Der Bau war ursprünglich bereits für das Jahr 2022 geplant. Da das Vorhaben nur in Verbindung mit der Renaturierung des Rißkanals sinnvoll umsetzbar ist, wurde es verschoben. Beim Bauablauf werde darauf geachtet, Totalsperrungen auf das Nötigste zu beschränken. Beim Bau der Knotenpunkte soll laut Stadt sichergestellt werden, dass der Radweg trotzdem befahren werden kann. Daher wird die Baumaßnahme in mehrere Bauabschnitte (BA) unterteilt (siehe unten).

Dadurch kann eine komplette Sperrung für den gesamten Bereich vermieden werden. Je nach Bauabschnitt ist es in den anderen Teilbereichen möglich, mit dem Fahrrad zu fahren oder diese fußläufig zu begehen. Aufgrund der großen Bedeutung der Wegeverbindung ist allen Beteiligten an einer zügigen Umsetzung der Maßnahme gelegen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die Firma Alfons Kunz aus Rot an der Rot und die Stadtverwaltung gehen davon aus, Anfang November den neuen Radweg freigeben zu können.

Die Stadtverwaltung plant den Bauablauf wie folgt:

BA 1, 21. August bis 8. September: Kreuzungs-/Einmündungsbereich des Geh– und Radwegs in die Ulmer Straße (Brückenbereich):

BA 2, 11. bis 24. September: Kreuzungs-/Einmündungsbereich des Geh– und Radwegs in die Haberhäuslestraße (Brückenbereich)

BA 3, 25. September bis 8. Oktober: Kreuzungs-/Einmündungsbereich des Geh– u. Radwegs in die Uferstraße (Brückenbereich)

BA 4, 9. Bis 22. Oktober: Zwischenteilabschnitt ab Kreuzungs-/Einmündungsbereich Haberhäuslestraße bis Uferstraße

BA 5, 23. Oktober bis 4. November: Zwischenteilabschnitt ab Kreuzungs-/Einmündungsbereich Uferstraße bis Ulmer Straße

Die Wegführung wird jeweils ausgeschildert.