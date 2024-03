Baustelle folgt auf Baustelle - Tankstelle befürchtet große Umsatzeinbußen

Zwei Wochen ist die Riedlinger Straße nun schon teilweise gesperrt. Der Grund ist ein Wasserrohrbruch, der bei Baumaßnahmen entstanden ist. Eine Trinkwasserleitung wurde versehentlich angebohrt und setzte die ganze Riedlinger Straße unter Wasser. Das sorgt für mächtig Ärger bei vielen Verkehrsteilnehmern, aber auch bei Michael Rützel, Inhaber der Total-Tankstelle. Ihm beschert die Sperrung herbe Umsatzeinbußen und auch mit der Umleitung ist er nicht zufrieden. Die Sperrung soll in den nächsten Tagen zu Ende gehen. Sie ist aber nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was ab Sommer in der Riedlinger Straße ansteht. Im Gemeinderat war jetzt von einer Baustelle bis 2026 die Rede.

Manchmal habe ich das Gefühl, dass keiner an die Unternehmen denkt. Michael Rützel

Wenn Michael Rützel derzeit morgens in seine Tankstelle kommt, dann findet er leere Tanksäulen vor. „Es ist wirklich ein Trauerspiel“, sagt der Inhaber. „Normalerweise ist hier einiges los, aber durch die Sperrung und die Umleitung, die die Autofahrer erst gar nicht bei uns vorbei leitet, kommen die Leute nicht mehr hierher.“ Am Umsatz sei das deutlich zu spüren. „Und das holen wir auch nicht mehr auf.“ Ähnlich hatte sich der Betreiber des Rewe-Markts an der Riedlinger Straße kürzlich geäußert.

Bauarbeiten bald fertig

Aktuell arbeitet der Biberacher Wasserversorger, die Ewa Riss, mit Hochdruck daran, die angebaggerte Wasserleitung zu reparieren und die Straße wieder herzurichten. „Wir rechnen damit, dass die Bauarbeiten im Laufe der nächsten Woche abgeschlossen sind und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden kann“, sagt Andrea Appel, Pressesprecherin der Stadt Biberach.

Ob das ein kleiner Lichtblick für Michael Rützel ist? „Natürlich. Umso schneller die Straße wieder frei ist, desto besser für uns.“ Dennoch fragt er sich, warum die anliegenden Unternehmen nicht besser informiert und die Umleitung so großflächig angelegt wurde. „Man hätte die Umleitung ja auch über Mittelbiberach, Stafflangen und zurück auf die B312 führen können, so hätte ich wenigstens den Verkehr aus der Stadt gehabt“, sagt er. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass keiner an die Unternehmen denkt.“ Zusätzlich könnte so der Verkehr entzerrt werden, da es sich nun täglich im Grünen Weg, an der Hardtsteige und auch am Kreisel im Bereich Gaisentalstraße/Grüner Weg staut.

Große Sorge: Umgestaltung der Straße

Aus Sicht der Stadt ist die Umleitung richtig angelegt: „Wir haben eine innerörtliche Umleitung für die Riedlinger Straße angeordnet und eine überörtliche über Mittelbiberach und Stafflangen“, sagt die Pressesprecherin. „Den gesamten Verkehr weiträumig, sprich mit großem Umweg umzuleiten, wäre kritisch.“ Eine solche Umleitung würde von Ortskundigen erfahrungsgemäß nicht angenommen.

Was Michael Rützel aber noch größere Sorgen bereitet, ist die Umgestaltung der Riedlinger Straße, die laut Verwaltung in der zweiten Jahreshälfte beginnen soll. „Mir graust es schon vor einer Vollsperrung für ein Dreivierteljahr“, so der Inhaber der Tankstelle. „Mir wurde zwar zugesichert, dass eine Zufahrt zu meiner Tankstelle immer frei ist, aber das ist nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein.“ Er rechnet mit gewaltigen Umsatzeinbußen. „Aber was sein muss, muss eben sein“, sagt Rützel. Er warte nun darauf, dass Informationen von der Stadt kommen, wie die Arbeiten ablaufen sollen.

Zwei Jahre für die nächste Baustelle?

Was am Donnerstagabend dazu im Gemeinderat zu hören war, dürfte bei Michael Rützel kaum Freude auslösen. So teilte Baubürgermeister Christian Kuhlmann mit, dass ab Sommer 2024 zunächst die Telekom sowie die Ewa Riss vorbereitende Arbeiten vornehmen müssen, die den Rest des Jahres dauern sollen. Der eigentliche Umbau der Riedlinger Straße soll dann 2025 und 2026 erfolgen. Die ganze Maßnahme sei äußerst kompliziert, so Kuhlmann. Details wolle er Mitte März im Gemeinderat erläutern.

Bei CDU-Stadtrat Friedrich Kolesch sorgte diese Nachricht für Entsetzen: „Die Bauzeiten sind katastrophal für den Verkehr und die Anliegerbetriebe. Die kommen dadurch in eine extrem schwierige Wirtschaftslage“, warnte er. Er bat die Verwaltung, zu prüfen, wie sich das anders lösen lasse.

Selbst Oberbürgermeister Norbert Zeidler zeigte sich verwundert: „Braucht man wirklich zweieinhalb Jahre, um einen guten Kilometer Straße zu sanieren?“ Das müsse sich die Verwaltung genau ansehen. „Da muss es auch andere Lösungen geben“, sagte er.

Dankbar für Unterstützung der Bürger

Dankbar ist Tankstellenbetreiber Michael Rützel derzeit für die Unterstützung und Treue einiger Kunden, die trotz Sperrung und Umleitung den Weg zu ihm finden: „Jeder Kunde ist in so einer Situation Gold wert.“ Eine ähnliche Solidarität habe er auch schon 2019 erlebt, als er eine längere Umbauphase hatte.