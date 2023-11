Er ist derjenige, der den Biberacher Filmfestspielen dieses Jahr aus der Patsche geholfen und aus rund 400 Filmeinreichungen mehr als 60 neue Produktionen für das Programm ausgewählt hat: Drehbuchautor Martin Maurer aus Berlin. Ob sich das auch 2024 als neuer künstlerischer Leiter vorstellen könnte, wurde er am Samstagmittag beim „Kapuzinertalk“ gefragt.

Maurer war erst am Freitagabend zum Festival nach Biberach gereist. Der Kontakt zwischen dem 55-Jährigen um dem Filmfestverein war bislang telefonisch abgelaufen, die Auswahl der Filme hatte Maurer von seinem Wohnort Berlin aus getroffen. Die Biberacher Filmfestspiele kennt der gebürtige Konstanzer aber bereits gut. 2012 gewann der Film „Vater unser Wille geschehe“, für den er das Drehbuch geschrieben hatte, den Fernsehbiber. 2014 war er mit einer weiteren Produktion in Biberach dabei und im vorigen Jahr Jurymitglied.

Drehbuchautor und Schriftsteller

Am Samstagmittag saß er auf dem roten Sofa beim Kapuzinertalk im Festivalhotel Kapuzinerhof und plauderte mit Reinhard Brockof vom Filmfestvorstand über seine Arbeit. Die Filmauswahl sei ihm eine große Freude gewesen. „Das Festival lebt, ich hoffe, dass es weitergeht und ich einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte.“ Bereits in seiner Jugend in Konstanz haber er als Filmbegeisterter von den Filmfestspielen gehört. „Ich habe mich immer gefragt: Wie kriegen die diese ganzen bekannten Leute nach Biberach?“ Als er dann erstmals selbst dabei gewesen sei, habe er es gewusst: „Man gibt den Filmschaffenden hier das Gefühl, hochwillkommen zu sein.“

Neben seiner Tätigkeit als Drehbuchautor betätigt sich Martin Maurer auch als Schriftsteller. 2011 erschien sein Thriller „Terror“. Derzeit arbeitet er an einer Trilogie, deren realer Hintergrund der Brandanschlag auf die Diskothek Liverpool 1984 in München ist. Erschienen sind die beiden ersten Bände „Die Krieger“ (2020) und „Der Kreis“ (2022).

Künstlerische Leitung 2024?

Ob Martin Maurer denn sich auch die Aufgabe der künstlerischen Leitung der Filmfestspiele 2024 vorstellen könne, zitierte Reinhard Brockof eine Frage, die ihn erreicht habe. Der Angesprochene gab sich diplomatisch: „Das ist ein Vollzeitjob, den ich mit meinem Job als Drehbuchautor zeitlich eigentlich nicht vereinbaren kann.“ Er wünsche den künftigen Entscheidern im Vorstand des Filmfestvereins aber eine glückliche Hand bei der Auswahl. „Ihr habt mit dem Festival so ein Pfund. Geht pfleglich damit um“, meinte Maurer.