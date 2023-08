Keine Abstriche bei der Kultur, fordert Linken–Stadtrat Ralph Heidenreich im SZ–Sommergespräch. Darin erzählt er auch, warum er vor der anstehenden Kommunalwahl mit der eigenen Partei hadert.

Sparkurs: „Die Stadt Biberach hat über Jahrzehnte eine Ausnahmestellung gehabt als abundante Gemeinde“, sagt Heidenreich. „Man hatte mehr Geld als man brauchen konnte.“ Noch Anfang des Jahres habe er den Eindruck gehabt, dass es mit dem Sparen so eilig sei. „Dieser Eindruck hat sich inzwischen etwas geändert, weil die Wirtschaftszahlen doch sehr negativ geworden sind.“ Er halte eine Rezession für nicht ausgeschlossen.

„Jetzt sind wir an einem Punkt, wo das Gestalten hinter das Erhalten zurücktreten muss“, meint der Linken–Stadtrat. Bislang sei immer Geld da gewesen und man habe alles so schön gemacht, wie es nur ging — auch die Kindergärten, die man jetzt nur zur Hälfte betreiben könne, weil das Personal fehle. Beim Erhalt der bestehenden Substanz habe es in der Vergangenheit allerdings öfter gehapert, meint Heidenreich und nennt als Beispiel die Mali–Sporthalle. „Als nächstes wird die Pflugschul–Turnhalle folgen, befürchte ich.“ Mit etwas mehr Budget für die jeweiligen Hausmeister wäre aus seiner Sicht einiges möglich. „Die könnten Dinge rechtzeitig reparieren und damit die Abschreibezeiträume verlängern.“

Keine Kürzungen bei der Kultur

Von Sparrunden im Kulturbereich hingegen hält Heidenreich nichts: „Was sind 20.000 Euro, wenn ich gleichzeitig die Ausschreibung für die Platten am Ochsenhauser Hof vergeige. Da ist zehnmal soviel Geld weg.“ Das Museum habe einen Kostendeckungsgrad von fünf Prozent. „Da verbessere ich nichts, wenn ich eine Stunde später öffne. Das macht nur schlechte Laune“, sagt der Linken–Stadtrat. Es brauche einen guten Kulturbetrieb. „Das gehört zum Ambiente, wenn ich als große Firma qualifizierte Arbeitskräfte in die Provinz bringen will.“ Auch im Bereich der Jugendarbeit und der Streetworker dürfe nicht gespart werden. „Sonst wird es am Ende teurer, und die Polizei kann nicht alles regeln“, sagt Heidenreich.

Kiesabbau/Biotechnologie/Fraunhofer–Institut: In den nächsten Monaten wolle er bei seiner Gemeinderatsarbeit weiterhin ein waches Auge auf mögliche Kiesabbau–Pläne haben, sagt Heidenreich. Das sei eines seiner „Alt-Öko–Hobbys“. Kritisch im Gegensatz zum Rest der Kommunalpolitik sieht er auch die Forschung des hiesigen Pharmaunternehmens mit sogenannten onkolytischen Viren. Hier gebe es Risikoszenarien. Und auch in den Jubel um die Ansiedlung einer Außenstelle des Fraunhofer–Instituts will der Linke nicht einstimmen. Fraunhofer betreibe auch Forschung, die vom Militär genutzt werden könne. „Da stellen sich für mich Fragen, die ich stellen werde, weil es die anderen nicht tun“, kündigt er an.

Eigene linke Liste?

Innenstadtgestaltung: Hier seien beim Beteiligungsprozess „Platz für alle“ viele Ideen entstanden. „Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass im Rahmen des Sparprozesses einiges wieder kassiert wird“, so Heidenreich. Auf dem Marktplatz wünsche er sich weniger Autos und an die Vermieter momentaner Laden–Leerstände appelliert er, mit dem Pachtpreis runterzugehen. 50 Euro für den Quadratmeter zahlt auch in einer 1a–Lage keiner.“

Zukunft der Linken: Er frage sich angesichts des „erbärmlichen Zustands“ der Linken auf Bundesebene, ob bei der Kommunalwahl 2024 noch jemand auf der Liste der Partei antrete, so Heidenreich. Die Spitze der Partei im Bund mache ihm die Arbeit im Lokalen schwer. „Möglicherweise muss ich mein eigenes Projekt machen und das Ganze in eine ,Offene linke Liste’ umfirmieren.“ Er selbst werde wieder antreten, kündigt er an.

Hintergrund: Im September startet der Gemeinderat wieder mit seiner politischen Arbeit nach der Sommerpause. Wo sollte die Kommunalpolitik in den nächsten Monaten ihre Schwerpunkte setzen? Wo soll angesichts sinkender Gewerbesteuereinnahmen gespart werden, und wo auf keinen Fall? Darum geht es unter anderem in den SZ–Sommergesprächen mit den Fraktionen des Biberacher Gemeinderats. Erschienen sind bereits die Gespräche mit der FDP, den Freien Wählern, der SPD und der CDU.