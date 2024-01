Der Leistungskurs Kunst stellt aus

Begegnungen können ganz vielfältig sein. Wir erleben unzählige am Tag, in der Woche, in unserem Leben. Mal sind diese schnell und flüchtig, mal gezielt und nachhaltig. Sie können kurzweilig, freudig und auch langanhaltend sein.

Schülerinnen und Schüler aus dem BK-Leistungskurs der Klasse 12 gingen in einem Zeitraum von acht Monaten zahlreiche Begegnungen im Museum ein. Dies teilt die Museumsleitung mit. Unter der Leitung von Angelika Kuckcuck vom Wieland-Gymnasium und Lisa Lütjens-Kresse vom Museum Biberach setzten sich die Schüler intensiv mit der künstlerischen Arbeit und dem Museum als Ausstellungsort auseinander. Die Ausstellungsintervention zeigt die Resultate.

Gemeinsam wurden die Kunstabteilungen im Haus besucht und zur kunstgeschichtlichen Abfolge in der Moderne sowie der Stilrichtung des Expressionismus gearbeitet. Darauf aufbauend erfolgte ein Künstlerinnengespräch mit Nicole Bold. Daran schloss sich die persönliche Beschäftigung an.

In einem ersten Schritt wurde jeweils das Werk erfasst und abgebildet. In weiteren, daran anschließenden Schritten gingen die Schüler ihren ganz eigenen Weg. So sind 42 Arbeiten entstanden. Den Abschluss des umfassenden Arbeitsprozesses stellt die aktuelle Ausstellung selbst dar.

Die Ausstellung zeigt die entstandenen Serien, beim jeweiligen Original, noch bis zum 28. Februar im Museum. Ergänzt sind die Arbeiten durch Aussagen der Schüler. Der Leistungskurs Kunst bereichert damit die Dauerschau.