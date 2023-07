Zum Historischen Festzug am Schützendienstag gehört am Ende meist auch, dass die Räuberbande des Schwarzen Vere dafür sorgt, dass noch jemand mehr oder weniger freiwillig im Marktbrunnen baden geht. Das „Opfer“ war in diesem Jahr relativ schnell gefunden.

Die Soldaten tragen Landrat Mario Glaser zum Marktbrunnen. (Foto: Gerd Mägerle )

„Einen Neuen“ habe man auf der Ehrentribüne erspäht, meinten die Räuber am Ende des Festzugs. Der sei aber kein Truchsess, sondern ein Volkstribun. „Den mögen sie hier im Landkreis, wie man hört“, raunten sich die Räuber übers Mikrofon zu. Schnell war klar, um wen es sich handelte: den im vergangenen Jahr frisch gewählten Landrat Mario Glaser.

Glaser kann nicht alle Quizfragen beantworten

Mit einem Ratespiel wollte ihm die Räuberbande die Chance geben, dem drohenden Schicksal doch noch zu entgehen. Dass der Vorsitzende der Schützendirektion Fuchs heißt, wusste Glaser zwar noch. Beim Geburtsjahr — und -ort des Schwarzen Vere (1788 in Rommelsried) un der Frage nach dem besten Freund des Räuberhauptmanns („der schöne Fritz“) musste der Landrat jedoch passen.

Dann folgt die nasse Abkühlung. (Foto: Gerd Mägerle )

„Gucket, dass dem Landrat it z’hoiß wird!“, riefen die Räuber anschließend. Zwei Soldaten ergriffen Glaser und führten ihn zum Marktbrunnen. Freundlicherweise durfte er seine Schuhe noch ausziehen, bevor es in weißem Hemd, weißer Hose und blau–gelben Biberach–Socken zur Abkühlung in den Marktbrunnen ging. Glaser nahm’s mit Humor und sorgte dafür, dass auch die Umstehenden unter großem Gelächter noch ordentlich Brunnenwasser abbekamen. Bei der sommerlichen Hitze war vermutlich so mancher sogar dankbar für die kleine Abkühlung.

Ein bisschen Wasser bekommen die Umstehenden aber auch noch ab. (Foto: Gerd Mägerle )

Zu Beginn des Festzugs hatte der Biberacher Oberbürgermeister den Festbesuchern empfohlen, diese Tage zu genießen und Oberschwaben als das „Homeoffice des lieben Gottes“ gepriesen. Zeidler erinnerte beim Blick auf die Stadtfarben Blau und Gelb auch daran, dass der Krieg in der Ukraine noch immer andauere und lobte die Hilfe, die von Biberach aus über die polnische Partnerstadt Schweidnitz in die Ukraine gelangt ist. „Blau–Gelb verbindet und Blau–Gelb überwindet Grenzen“, sagte der Oberbügermeister.