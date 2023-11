Für Roland Wersch, Fraktionsvorsitzender der CDU (Foto: Gregor Westerbarkei), fallen die Beratungen des Kreishaushalts 2024 in sehr unsicheren Zeiten an, „mit einer Masse an Belastungen und Ungewissheiten wie wohl noch nie in den letzten Jahrzehnten.“ Und dennoch ist er positiv gestimmt: „Wir leben in einem guten Landkreis, der Freude macht.“ Einige Themenfelder liegen ihm aber doch am Herzen: Beim Thema Migration und Integration würde der Landkreis vergleichsweise gut dastehen. „Und dennoch stellen wir fest, dass die Unzufriedenheit beim Thema Migration zunimmt“, so Wersch. „Die Stimmung ist – auch in unserem Landkreis – zum Teil aufgeheizt.“ Deshalb gelte es, weiter dranzubleiben und vor allem, nicht den Fehler zu machen und so zu tun, als gebe es keine Probleme. In Sachen Mobilität und gerade beim ÖPNV geht es für den CDU-Fraktionsvorsitzenden noch zu langsam voran. Lobend hob er aber hervor, dass die Regiobuslinien Riedlingen-Biberach, Biberach-Erolzheim und Erolzheim-Memmingen eingerichtet wurden. Nun gehe es darum, beim Aufstieg zur B 30 sowie den geplanten Ortsumfahrungen Ringschnait, Ochsenhausen, Erlenmoos und Edenbach entlang der B 312 ebenfalls voranzukommen. „Das alles dauert sehr lange und zeigt ganz deutlich: Planungen in Deutschland brauchen zu viel Zeit.“ Geht es um die Finanzen des Landkreises in Zukunft, müsse man Abstriche machen: „Bei den geplanten Finanzinvestitionen in den Jahren 2024 bis 2027 in Höhe von 165 Millionen Euro ist eine Kreditaufnahme künftig unausweichlich“, so Wersch. Deshalb müssten als Konsequenz neue und sich im Planungsprozess befindliche Projekte sowohl operativ als auch intensiv unter den Vorbehalt einer soliden, langfristigen Finanzierbarkeit gestellt werden. Insgesamt sei der Kreishaushalt aber geprägt von Kontinuität und vermittele ein stabiles „Weiter so.“ „Alles in allem sind wir dankbar über die Gesamtlage in einem der besten Landkreise Deutschlands.“ (tab)

Roland Wersch, Fraktionssprecher der CDU-Kreistagsfraktion. (Foto: Gregor Westerbarkei )