Der Landkreis Biberach ist sportlich gut aufgestellt

152 Sportlerinnen und Sportler sind bei der gemeinsamen Sportlerehrung des Land- und Sportkreises Biberach ausgezeichnet worden. Diese kamen aus 19 Vereinen und standen bei der 16. Gala in der voll besetzten Biberacher Gigelberghalle im Mittelpunkt. Dabei zeigte sich erneut, wie gut der Landkreis in sportlicher Hinsicht aufgestellt ist.

Medaillengewinner von württembergischen bis hin zu Europameisterschaften

Ausgezeichnet wurden unter anderem Medaillengewinnerinnen und -gewinner von württembergischen über deutsche bis hin zu Europameisterschaften. Darunter waren Sportschützinnen und -schützen, Faustballerinnen, Sportkegler oder Trampolinturnerinnen und -turner, um stellvertretend nur einige Sportarten zu nennen, was ein Beleg dafür war, wie groß das Angebot im Landkreis ist. Alle standen in der Kreisstadt im Rampenlicht.

Ein kurzer Einspielfilm und schon waren die Hauptakteure auf der Bühne zu sehen. Dort bekamen die Sportlerinnen und Sportler für ihre Erfolge eine Medaille und eine Urkunde überreicht. Außerdem gab es einen Scheck für den Verein, Freikarten für das letzte Saison-Heimspiel des Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen, sowie ein Erinnerungsfoto mit den beiden Gastgebern der Gala, Sportkreispräsidentin Elisabeth Strobel und Landrat Mario Glaser.

Premiere bei der 16. Gala

Nicht alle konnten ihre Ehrung selbst in Empfang nehmen. So fehlten unter anderem die Sportschützen des SV Birkenhard komplett. „Alle sind bei einem Kaderlehrgang unterwegs“, sagte Trainer Wolfgang Hess. „Die sind einfach gut. Manchmal muss ich sie bremsen.“ Julia Servay vom Radsportclub Biberach ist aktuell mit der Nationalmannschaft auf Mallorca im Trainingslager, ihre Mutter Gabi vertrat sie in der Gigelberghalle.

Es gab auch einen Verein, der erstmals bei der 16. Auflage der Sportlerehrung dabei war: der Billardclub Bad Schussenried. Für diesen hatte Steffen Gross die Silbermedaille bei den deutschen Meisterschaften im Neun-Ball-Wettbewerb der Senioren gewonnen.

Landrat betont Wichtigkeit von Randsportarten

Auf die Frage des sehr gut aufgelegten Moderators Johannes Riedel, der das Publikum mehrfach zum Schmunzeln brachte, welche sportlichen Erfolge aus der Region ihm besonders in Erinnerung geblieben sind, antwortete Landrat Glaser: „Man sollte Sport nicht nur an Ergebnissen festmachen. Jeder hat für sich kleine Erfolge. Natürlich gebe es Highlights wie heute zu sehen ist, da ist es schwierig jemanden hervorzuheben.“

Es gebe auch Randsportarten, die nicht so im Mittelpunkt stünden. Aber auch die seien wichtig.

Sportkreispräsidentin lobt viele kreative Ideen

Strobel berichtete von „phänomenalen“ Zahlen nach der Coronazeit. „Wir haben mehr Mitglieder als vor Corona, der Sport boomt. Es zeigt sich, dass etwas gefehlt hat. Es gibt auch viele kreative Ideen der Abteilung Beweggründe“, sagte die Sportkreispräsidentin und richtete den Blick noch auf etwas anderes:

„Spitzensport funktioniert nicht ohne Breitensport. An die Partner des Sports, die Sponsoren, vergesst auch nicht die kleinen Vereine.“

Mitgliederwachstum und Sponsorenrückgang bei TG

Hans-Peter Beer, Vorstandsvorsitzender des größten Vereins im Landkreis, der TG Biberach, nahm die von Strobel angesprochenen Themen später nochmals auf. „Wir haben die Marke von 6000 Mitgliedern wieder geknackt und sind nach der Corona-Delle, die wir hatten, wieder gewachsen“, sagte er und fügte hinzu:

„Der Sport hat etwas an Wertschätzung verloren, die TG ist mit Sponsoren nicht mehr so gut versorgt, wie es mal war. Vor allem große Unternehmen haben ihre Politik diesbezüglich zurückgefahren. Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen Sponsor wieder gewinnen können.“ Die TG Biberach stellte auch diesmal die größte Abordnung mit insgesamt 70 zu ehrenden Sportlerinnen und Sportlern.

Dafür, dass es eine kurzweilige Gala war, sorgten auch die beiden Showacts. Dabei präsentierten die zwischen neun und 15 Jahre alten Mädchen der rhythmische Sportgymnastik des TSV Laupheim unter Leitung von Natalia Kling jeweils eine sehr anmutige und ästhetische Vorführung auf der Bühne, für die es viel Applaus gab.

Preise für Sportjugend und „Stille Helfer“

Über die Auszeichnungen für die Sportlerinnen und Sportler hinaus wurden Preise in weiteren Kategorien vergeben, so auch der Hilde-Frey-Sportpreis. Den ersten Platz beim EnBW-Sportjugendpreis, überreicht durch den Kommunalberater Florian Katein, belegte der FV Altheim (Turnen). Dahinter reihten sich der Tauch-Sport-Club Biberach und die Tischtennisabteilung des SV Steinhausen-Rottum ein.

Die Preisträger beim Anerkennungspreis für besonderes Engagement der Kreissparkasse Biberach, die der Vorstandsvorsitzende Martin Bücher auszeichnete, waren Uli Kärcher (Segelclub Laupheim), Ingrid Weiß (FC Mittelbiberach), Viktor Rot (Schwimmabteilung TSV Riedlingen) und Matthias Schmid (Tischtennisabteilung TSV Warthausen).

Die ausgezeichneten Sportlerinnen und Sportler:

SV Altheim-Waldhausen: Holger Haile, Günther Schwarz, Klaus Vogel, Johannes Warmke, Beatrix Augustin (alle Sportschießen).

RMSV Bad Schussenried: Hannah Reichle, Lorenz Laux (alle Kunstradfahren).

RFV Bad Schussenried: Felix Mayerföls, Leonie Ederle (alle Gespannfahren).

TC Bad Schussenried: Dominik Böhler, Felix Veyhle, Linus Erhart, Gabriel Pfanner, Bernd Elshof, David Gaissert, Michael Walser, Niklas Rohrer (alle Tennis).

SV Baltringen: Janina Beck, Theresia Bimek, Corinna Bogenrieder, Hanna Ege, Miriam Fiore, Natalie Gründler, Alina Gründler, Sarah Holzschuh, Doreen Maier, Leonie Neuer, Lisa Ruf, Sina Ruf, Anika Schmid, Zoe Schultheis, Alina Steinle, Philipp Vorhauer (alle Showtanz).

RSC Biberach: Timo Zabel, Julia Servay (alle Radsport).

TG Biberach: Jochen Schuhmacher, Alexander Roth, Anna Trützschler (alle Triathlon),

Swantje Borta, Christian Nießen, Floriane Karnath (alle Fechten),

Arman Hubert (Judo),

Noemi Köhle (Tennis),

Marleen Plachetka, Tom Groner, Jana Durawa, Heidi Müllers, Leticia Schäfer, Katharina Dorner (alle Schwimmen),

Birgit Schoenenberger, Christophe Schoenenberger (alle Tanzen),

Marisa Castrignanò, Neo Navarro Ortega, Yasmine Stammet, Günter Schilling (alle Bogenschießen),

Holger Namyslo (Schach),

Lorena Schöpflin, Lina Bernlöhr, Valerie Merk, Anne Mey, Hanna Laßleben, Hannah Kratz, Lina Kratz (alle Faustball),

Jason Dübgen, Evelyn Faber, Lasse Friedel, Magdalena Huck, Alec Huck, Antonija Karamarko, Mohammad Khater, Silina Khater, Sergey Kupreev, Ayana Sophia Natea, Jayson Neumüller, Vanessa Popp, Niklas Pronicev, Alexander Schlachter, Daris Zekic, Lejs Zekic (alle Taekwondo),

Simon Dobler, Helene Ickenstein, Henriette Seifert, Inka Pfarherr, Leanna Duscha, Heiko Pfarherr (alle Trampolinturnen),

Zoe Albertini, Carla Baer, Nike Bielz, Victoria Gleißner, Theresa Habrik, Anne Jakob, Lynn Keese, Hanna Kehm, Franziska Kimmich, Madlen Maurer, Elli Schneider, Luisa Wiest, Tabea Willmann, Elisa Eyrainer, Sofia Reshetniak, Emilia Balke, Elisabeth Bangert, Lora Schaffer, Sophia Lamprecht, Laura Gerstmann (alle Volleyball),

SV Birkenhard: Nils Friedmann, Moritz Paul Gelbing, Marius Jean-Luc Petter (alle Sportschießen).

TV Dettingen: Simone Aumann, Emma Aumann, Sophia Aumann (alle Triathlon),

SV Egelfingen: Nina-Maria Saup, Lara Engler, Maren Saup, Annabelle Lotter (alle Sportschießen).

KSC Hattenburg: Tobias Saiger, Matthias Moser, Daniel Hetterich, André Weitzmann, Roland Chioditti, Marco Chioditti, Thomas Zaschka, Roland Fucker, Jochen Seitz (alle Sportkegeln).

SV Kirchdorf: Adrian Bast, Maximilian Keller, Linus Weber (alle Kunstradfahren).

TSV Laupheim: Emily Justus, Lea Zilenkov, Jasmin Steck, Maria Vrodoljak, Ariane Berger, Veronika Nadykto, Mila Gerlach (alle Rhythmische Sportgymnastik).

TSG Maselheim-Sulmingen: Margitta Grötsch, Reinhard Hentze, Luis Heß, Nico Steigitzer, Nico Göbel, Simon Wenger (alle Rasenkraftsport).

TSV Riedlingen: Emilian Hollank, Chiara Ferrari, Franziska Dorner, Anton Gribanov, Romy Göggel, Alexander Hartmann, Peter Craemer (alle Schwimmen).

SV Ringschnait: Bernd Schönborn (Sportschießen).

RV Sulmingen: Tanja Eisele, Joachim Giersch (Reiten).

GC Reischenhof: Jennifer Alexandra Sräga (Golf).

BC Bad Schussenried: Steffen Gross (Billard).

Preisträger EnBW-Sportjugendpreis: 1. Platz: FV Altheim (Turnen), 2. Platz: Tauch-Sport-Club Biberach, 3. Platz: SV Steinhausen/Rottum (Tischtennis).

Preisträger Anerkennungspreis für besonderes Engagement der Kreissparkasse Biberach: Uli Kärcher (Segelclub Laupheim), Ingrid Weiß (FC Mittelbiberach), Viktor Rot (TSV Riedlingen/Abt. Schwimmen), Matthias Schmid (TSV Warthausen Abt. Tischtennis).

Preisträger Hilde-Frey-Sportpreis: Julia Servay (RSC Biberach/Radsport),

Linus Weber (SV Kirchdorf/Kunstradfahren),

Maximilian Mann (Skizunft Laupheim/Telemarken),

Luana Eltarov (TSV Laupheim/Fechten),

Swantje Borta (TG Biberach/Fechten),

Noemi Köhle (TG Biberach/Tennis),

Marleen Plachetka, Tom Groner, Paul Thoma (alle TG Biberach/Schwimmen),

Marisa Castrignanò, Neo Navarro Ortega, Yasmine Stammet (alle TG Biberach/Bogenschießen),

Hannah Kratz (TG Biberach/Faustball),

Lasse Friedel, Antonija Karamarko, Sergey Kupreev, Ayana-Sophia Natea (alle TG Biberach/Taekwondo),

Simon Dobler, Heiko Pfarrherr (alle TG Biberach/Trampolinturnen),

Max Melnik (Kickboxverein Marbach/Kickboxen).