Der Kurzfilm „21. März“ wird in der Juks gezeigt

Filmvorführung in der Jugendkunstschule Biberach: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „club modern“ des städtischen Kulturamts präsentiert der Biberacher Schauspieler und Regisseur Yazan Alnakdali am kommenden Donnerstag, 16. November, seinen ersten Kurzfilm „21. März“ aus dem Jahr 2019. Im Anschluss an die Filmvorführung findet ein Gespräch mit dem Publikum statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Juks, der Eintritt ist frei. Für seinen Film erhielt der 28-jährige Filmemacher bereits den Bruno-Frey-Kulturpreis in der Kategorie Film. 2019 lief „21. März“ auch im Wettbewerb um den besten Kurzfilm bei den Biberacher Filmfestspielen.

Zur Handlung: Es ist die wahre Geschichte eines syrischen Krankenpflegers. Als Flüchtling in Deutschland versucht er, die schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten. Er schreibt Tagebuch, doch der Krieg und seine Vergangenheit holen ihn immer wieder ein. Die Geschichte spielt am 21. März in Damaskus, Muttertag in Syrien. Im Mittelpunkt steht die Geschichte des kleinen Hamoudi, der um sein Leben kämpft. Es ist ein kleiner Einblick in eine Welt, in der Krieg herrscht. Und bis heute hat der Film nicht an Aktualität verloren, wenn man in den Nahen Osten, die Ukraine und nach Syrien blickt. „Was wir in diesem Film zeigen, ist leider immer noch aktuell und passiert seit einem Monat jeden Tag in Palästina rund um Gaza“, sagt Regisseur Yazan Alnakdali. „Es sind schon mehr als 3000 Kinder gestorben und die Welt schaut zu.“