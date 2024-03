Der Knoten muss endlich platzen beim FV Biberach

Zum nächsten „Sechs-Punkte-Spiel“ muss der FV Biberach am Samstag (Anpfiff: 15 Uhr) bei der Sport-Union Neckarsulm antreten. Der Oberligaabsteiger schwebt ebenso in Abstiegsgefahr in der Fußball-Verbandsliga wie der Tabellenletzte aus Biberach. Das Hinspiel im Biberacher Stadion hatten die Neckarsulmer klar mit 5:0 gewonnen.

Defensiv besser, aber Punkte fehlen

Schon allein wegen dieses Ergebnisses und noch viel mehr wegen des Tabellenstands bleibt dem FV Biberach nichts anderes übrig als endlich den ersten Sieg in diesem Jahr einzufahren. Ein 3:5 gegen Maichingen, ein 1:3 in Pfullingen und zweimal ein torloses Unentschieden gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen und beim FV Weiler schlagen bislang zu Buche für die Biberacher unter dem neuen Coach Bernd Maier.

„Das ist natürlich zu wenig und viel weniger als wir uns für diese Spiele nach der guten Vorbereitung vorgenommen hatten“, sagt Maier, der aber dann doch hervorhebt, dass die beiden vergangenen Spiele zu Null endeten: „Das ist schon ein Fortschritt und zeigt, dass wir defensiv besser arbeiten, aber dennoch fehlen uns die nötigen Punkte.“

Mit der letzte Strohhalm

Die will man sich jetzt im Unterland holen, mit der letzte Strohhalm, noch realistisch mit der Verbandsliga zu liebäugeln. „Das ist uns auch bewusst, wir sind ja nicht zu blauäugig“, stellt Maier klar. Dennoch mache es für die Kaderplanung der nächsten Saison keinen Unterschied, ob Verbands- oder Landesliga auf dem Spielplan seht.

Mittelfristig sei die Verbandsliga schon die Liga, in der er sich den FV Biberach vorstelle. „Das war auch bei meiner Unterschrift klar, dass die Landesliga, wenn es denn so kommen sollte, nur eine Art Durchgangsstation sein soll.“

Neben der aktuellen Situation und vermutlich auch gerade deshalb muss sich Maier gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter, Peter Schoch, und Sportvorstand Michael Münch Gedanken machen, wie es ab Juli in Biberach mit welchem Personal weitergehen wird.

Luibrand kehrt zurück

Doch zunächst steht mal Neckarsulm am Ostersamstag und eine Woche später das Heimspiel gegen den TSV Berg auf dem Programm. „Wir wollen in Neckarsulm gewinnen. Das ist klar.“ Dennoch sagt Maier, dass diese Partie noch nicht das alles entscheidende Spiel sei, in welcher Liga der FV Biberach demnächst spielen wird. Das werde erst ein paar Wochen später entschieden. Aber der gesamte Fokus gilt jetzt bis Samstag, 17 Uhr, dieser Partie.

Maier hofft noch darauf, dass die Rotsperre von Yannick Maurer um ein Spiel verkürzt wird, sodass der Ex-Memminger auf der linken Außenbahn zum Einsatz kommen könnte. Sicher im Kader stehen wird wieder Kai Luibrand, der seine Grippe überwunden und voll trainiert hat. Auch im Training ist wieder Zvonimir Borac, der aber noch keine Option für die Startelf sei.

Kapitän muss passen

Fehlen wird dagegen erneut Kapitän Jonathan Hummler, der diesmal aus privaten Gründen ausfällt. Auch Patrick Wilpert ist noch fraglich, da er wegen beruflicher Verpflichtungen nicht trainieren konnte.

„Wir werden eine schlagkräftig Mannschaft auf den Platz bringen, und hoffentlich auch mal in Führung gehen, die uns dann zu drei Punkten reichen wird“, muss Bernd Maier in Neckarsulm voll auf Sieg setzen.