Der Jugendkeller lebt wieder auf

Die zweite große Jugendkeller–Revivalparty steigt am Samstag, 30. September, in der Gigelberghalle. Von den 1960er Jahren bis in die 1990er gab es den Biberacher Jugendverein (BJV) und den Jugendkeller in der Pflugmälze. In dieser selbst verwalteten Kneipe ohne Sperrstunde fanden damals nächtelange Diskussionen und Partys statt. Viele Biberacher waren im Lauf der Jahre Mitglieder und Macher im BJV, noch mehr kamen als Gäste in den Jugendkeller. Für all diese Ex–Jugendlichen findet Ende September eine Revivalparty in der Gigelberghalle statt.

„Das ist schon die zweite Party dieser Art“, sagt Mit–Organisator Stephan Glocker und ergänzt: „2014 hatten wir die Idee, ein Wiedersehensfest für die früheren BJVler zu machen. Gerechnet haben wir anfangs mit 100 oder 200 Leuten, es kamen dann fast 500. Man quatschte sich fest, lag sich in den Armen und tanzte bis zum Morgengrauen. Genau wie früher.“ Aus organisatorischen Gründen sollen sich Gäste unbedingt vorab anmelden, eine Abendkasse ist nicht geplant. Alle weiteren Informationen gibt es unter www.bjv1000.de.