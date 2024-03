Biberach

Der FV Biberach taumelt weiter

Pfullingen / Lesedauer: 2 min

Der FV Biberach (links Kevin Wistuba) hat in der Fußball-Verbandsliga die nächste und insgesamt zwölfte Niederlage einstecken müssen. (Foto: Karl Achberger )

Die Gelb-Blauen unterliegen in der Fußball-Verbandsliga in Pfullingen mit 1:3. Was dazu geführt hat.