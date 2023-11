Der Enkeltrick und andere Maschen der Betrüger

Die Basisversorgung Biberach lädt am Dienstag, 28. November, ein in den Ochsenhauser Hof, Gymnasiumstr. 28, Biberach. Dort referiert ab 14 Uhr Polizeihauptkommissar Klaus Fensterle, von der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Ulm, über die verschiedenen Betrugsmaschen, die derzeit der Polizei bekannt sind. Denn die Maschen der Betrüger sind vielfältig. Immer wieder sind dabei ältere Menschen Ziel der Straftäter. Enkeltrick, Falsche Polizeibeamte und Notfallsituation sind Tricks, die bereits in der Bevölkerung bekannt sind. Die Betrüger lassen sich aber auch immer wieder Neues einfallen um an die Wertgegenstände und das Geld der Betroffenen zu kommen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen sind erhältlich bei den Fachdiensten Hilfen im Alter von Caritas (Andrea Müller, Telefon 07351 8095190) und Diakonie (Karl-Heinrich Gils, Telefon 07351 1502-50).