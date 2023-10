Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Ehingen-Süd und Dorfmerkingen hat sich der FV Biberach in der Fußball-Verbandsliga auf einem Abstiegsplatz wiedergefunden. Am Samstag, 15.30 Uhr, empfangen die Biberacher im eigenen Stadion die TSG Tübingen, die aktuell mit Tendenz nach oben auf Platz sechs der Tabelle steht.

Zwei Gründe geben Hoffnung

Hoffnung auf drei Punkte sollten dem FV Biberach neben dem Heimvorteil die Ergebnisse aus der vergangenen Saison machen. Da gewann die Mannschaft in Tübingen mit 4:0 und zu Hause mit 2:0. „Das ist durchaus noch in den Köpfen der Spieler drin. Das könnte uns helfen“, sagt Biberachs Trainer Oliver Wild.

Zudem müsse sich natürlich die Einstellung zu Spiel und Gegner gegenüber der Partie in Dorfmerkingen (0:4) deutlich ändern. Da habe die Mannschaft nach dem frühen Rückstand zu schnell resigniert und sich der drohenden Niederlage ergeben. So könne man selbst bei einer Topmannschaft wie den SF Dorfmerkingen nicht auftreten. Die Quittung habe man dann eben mit der klaren Niederlage bekommen.

Startelf noch unklar

Zum geplanten Umschaltspiel sei man viel zu selten gekommen und habe dementsprechend keine echte Torgefahr entwickeln können. Das müsse besser werden, insbesondere müsse man gegen Tübingen eine andere Körpersprache zeigen. Apropos Körper. Die Mannschaft sei körperlich fit, habe in dieser Woche sehr gut trainiert und müsse dies nun auf dem Platz zeigen. Druck habe man schon seit Beginn der Saison. In dieser Liga könne man eben mal schnell zwei, drei Spiele in Folge verlieren und schon ist man unten dabei.

Auf der anderen Seite sei aber auch eine Erfolgsserie durchaus möglich. Der Knoten dazu müsse halt platzen. Möglichst schon am Samstag gegen die TSG Tübingen. Wie die Startelf aussehen könnte, wollte Wild nicht präzisieren. Es gebe mehrere Optionen, auf die sich der Gegner dann einstellen müsse. Klar ist nur, dass Patrick Wilpert wegen seiner Gelb-Roten Karte aus dem Dorfmerkingen-Spiel nicht spielen darf.

Duo steht wieder bereit

Fehlen werden weiterhin die Langzeitverletzten Raphael Geiger und Timo Heimpel. Beide versuchen ihre langwierigen Verletzungen auszukurieren, so der Trainer, um der Mannschaft spätestens in der Rückrunde noch helfen zu können. Dagegen sind Manuel Münst und Fabian Baur wieder bereit. Beide hatten nach ihrem Urlaub schon einen Kurzeinsatz auf der Ostalb.

„Manuel wird sicher in der Anfangsformation stehen, auch weil er ein Leadertyp für die Mannschaft ist, bei Fabian sieht es wegen seiner Verletzung noch etwas komplizierter aus“, beschreibt Oliver Wild die Lage.