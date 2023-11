15 Meter hoch ist die Fichte, die in den kommenden Wochen den Biberacher Marktplatz als Weihnachtsbaum verschönert. Am Montagmorgen wurde in einem privaten Garten gefällt und von Mitarbeitern des Baubetriebsamts neben dem Marktbrunnen aufgestellt und ist damit der Vorbote für den Christkindles-Markt.

Als der Lastwagen mit dem Baum am Montag um kurz vor 10 Uhr auf den Marktplatz rollte, blieben viele Passanten stehen und zückten die Handys. Wenn der Weihnachtsbaum aufgestellt wird, ist das immer ein kleines Spektakel. Zunächst wurde die Fichte mit einer Kette am Haken eines Mobilkrans befestigt und dann von der Lkw-Pritsche gehoben.

Fichte ist 17 Jahre alt

Daraufhin schwebte sie einige Meter durch die Luft, bevor sie von den Mitarbeitern des Baubetriebsamts in das vorgesehene Loch neben dem Marktbrunnen bugsiert wurde. Mit Holzkeilen sorgten die Arbeiter dafür, dass der Baum in den kommenden Wochen bis nach dem Jahreswechsel einen sicheren Stand hat. Anschließend wurden mit Hilfe einer Hebebühne auch gleich die Lichterketten angebracht.

Ich wollte schon länger, dass der Baum wegkommt Anton Schwaller

Aus sicherer Entfernung verfolgte auch Anton Schwaller das Treiben. In seinem Garten in der Siebenbürgenstraße in Biberach hatte die Fichte 17 Jahre lang gestanden. „Ich wollte schon länger, dass der Baum wegkommt“, sagte er. „Die Wurzeln sind inzwischen so groß, dass sie meinen Rasen und Palisaden in meinem Garten angehoben haben.“ Große Äste seinem dem Garagendach inzwischen sehr nahe gekommen.

Schon früher als Weihnachtsbaum dekoriert

Er habe dann bei Kirche und Stadt angefragt, ob nicht ein Weihnachtsbaum gebraucht werde, „weil er Baum ja sehr schön gewachsen ist“. Von der Stadt sei schließlich die Zusage gekommen, die Fichte zu fällen und als Weihnachtsbaum abzuholen. So geschah es dann am Montagmorgen ab 7 Uhr. „Ich dachte eigentlich, der Baum wird vielleicht im Spitalhof aufgestellt“, meinte Schwaller.

Als er erfuhr, dass er ganz prominent auf dem Marktplatz steht und in den kommenden Wochen sicher von vielen leuchtenden Kinder- und Erwachsenenaugen bestaunt wird, habe er sich umso mehr gefreut.

Ich hatte den Baum auch schon bei mir im Garten in den vergangenen Jahren einige Male mit Lichterketten als Weihnachtsbaum geschmückt. Anton Schwaller

„Ich hatte den Baum auch schon bei mir im Garten in den vergangenen Jahren einige Male mit Lichterketten als Weihnachtsbaum geschmückt“, erzählte Schwaller. So schließt sich nun quasi der Kreis. In seinem Garten hat er bereits einen Ersatz für die nun gefällte Fichte gepflanzt.

Markt beginnt am 2. Dezember

Um den Baum herum beginnen ab Donnerstag auch die Aufbauarbeiten für die Hütten des Christkindles-Markts, der am 2. Dezember beginnt und bis 17. Dezember dauert.

Deswegen werden Teile des Biberacher Wochenmarkts von Samstag, 25. November, bis einschließlich Mittwoch, 20. Dezember, vom Marktplatz auf den Kirchplatz rund um die Stadtpfarrkirche verlegt. Ab Samstag, 23. Dezember, findet der Wochenmarkt dann wieder wie gewohnt auf dem Marktplatz statt.